Đẩy mạnh hoạt động giáo dục ứng phó với dịch COVID-19 trong tình hình mới

Hướng tới mục tiêu bảo đảm dạy học trực tiếp được nhiều nhất và trong thời gian sớm nhất những nội dung chủ yếu, cơ bản, cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông, các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh tăng tiết, tăng buổi… để đẩy nhanh tiến độ, tận dụng tối đa khoảng thời gian “vàng” học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp.

Cô trò Trường Tiểu học Thọ Thanh trong giờ học môn Tiếng Việt.

Năm học 2021-2022, huyện Thường Xuân có tổng số trên 21.000 học sinh từ bậc học mầm non đến THCS. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân vẫn trong tầm kiểm soát, do đó hoạt động giáo dục vẫn diễn ra tương đối bình thường từ sau ngày khai giảng đến nay. Tuy nhiên, không lơ là, chủ quan, ngành giáo dục huyện Thường Xuân đã bám sát chỉ đạo của Sở GD&ĐT, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hoạt động chuyên môn gắn liền với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ông Lâm Anh Tuấn, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân cho biết: Phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân đã có công văn gửi hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn về việc tổ chức dạy học tăng tiết, tăng buổi, dạy học cả thứ bảy (đối với tất cả các lớp); bố trí tăng buổi chính khóa vào 2 buổi chiều/tuần (mỗi buổi 3 tiết, thực hiện đồng loạt vào thứ 4 và thứ 6); Chủ động, linh hoạt tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 theo các phương án phù hợp với mỗi nhà trường.

Điểm khai báo y tế điện tử tại Trường Tiểu học Thọ Thanh.

Tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục tập trung vào những nội dung chủ yếu, cơ bản, cốt lõi, quan trọng của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, Trường Tiểu học Thọ Thanh (Thường Xuân) đang thực hiện dạy học từ thứ 2 đến thứ 7 và dạy học tăng cường thêm 2 buổi chiều hàng tuần. Nhà trường tuân thủ nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, dạy học theo hình thức giãn cách ở mức tối đa có thể và buổi chiều chủ yếu tăng cường thêm 2 môn Toán và Tiếng Việt cho các em học sinh.

Thầy trò Trường THCS Thọ Thanh trong giờ học môn Toán.

Tương tự tại Trường THCS Thọ Thanh (Thường Xuân), thầy Lê Đình Lành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã bố trí, sắp xếp chuyên môn, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với thực tiễn nhà trường. Việc dạy học tăng tiết, tăng buổi rất quan trọng nhưng phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hiện các hoạt động 5K được nhà trường duy trì và thực hiện tốt.

Nằm sát TP Thanh Hóa, huyện Đông Sơn có số lượng học sinh của thành phố về học tại các trường học trên địa bàn khá đông. Dù không phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng mới đây học sinh mới được học 2 buổi/ngày.

Trường THCS Nguyễn Chích có tổng số 156/516 học sinh TP Thanh Hóa về học tập tại trường.

Cô Nguyễn Thị Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chích (Đông Sơn) cho biết: Nhà trường có tổng số 156/516 học sinh TP về học tập tại trường. Do đó, 2 tuần đầu sau khai giảng, nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp vào buổi sáng cho học sinh có hộ khẩu thường trú tại Đông Sơn và dạy online buổi chiều cho học sinh thuộc vùng giãn cách của TP Thanh Hóa. Đến nay, sau khi TP Thanh Hóa hết giãn cách, học sinh được đi học bình thường thì nhà trường đang lên phương án dạy học tăng buổi. Đặc biệt đối với khối lớp 9 sẽ tăng từ 2-3 buổi/tuần để học sinh có đủ kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi vượt cấp quan trọng sắp tới.

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được nhà trường chủ động thực hiện sát hợp với tiến độ thực hiện nội dung chương trình giáo dục và phù hợp với tình tình thực tế. Không tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung, yêu cầu đã được tinh giản, các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự học…

Thầy trò TrườngTHCS Nguyễn Chích.

Sau khi xây dựng chương trình giảm tải theo hướng dẫn của Ngành Giáo dục, thầy trò Trường THCS Đông Hải (TP Thanh Hóa) đang nỗ lực củng cố, hệ thống lại kiến thức đã học trong thời gian tổ chức dạy học trực tuyến, đồng thời tập trung nguồn lực, tăng thời lượng dạy học để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình giáo dục, tổ chức dạy học theo chuyên đề các nội dung chính khóa.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm trong lớp học.

Thầy giáo Nguyễn Trung Tình, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hải cho biết: Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, đối với công tác phòng, chống dịch, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường, nhà trường đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định trong tất cả các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Toàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chủ động, kịp thời tổ chức thực hiện đồng bộ hoạt động giáo dục, đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Linh Hương