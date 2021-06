Công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở huyện Hà Trung đạt nhiều kết quả

Với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của ngành chức năng, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ trên địa bàn huyện Hà Trung đã đạt nhiều kết quả, tạo nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường.

Các thành viên ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Hà Châu rà soát danh sách học sinh trong độ tuổi phổ cập.

PCGD, xóa mù chữ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Để mục tiêu PCGD đúng độ tuổi, đúng lộ trình, ngoài việc thành lập, thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo PCGD các cấp, ngành giáo dục huyện Hà Trung đã chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm học, duy trì sĩ số học sinh (HS), phân công giáo viên đến các khu phố, thôn tuyên truyền, vận động HS có nguy cơ bỏ học tiếp tục học, HS bỏ học trở lại lớp học; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như huy động xã hội hóa giáo dục đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và không ngừng chuẩn hóa về trình độ của giáo viên. Cùng với đó, ngành luôn quan tâm và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho giáo viên, HS... Từ cách làm trên, công tác PCGD của huyện Hà Trung đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận. Hiện, toàn huyện có 24 trường mầm non, 25 trường tiểu học, 21 trường THCS, trong đó 100% trường tiểu học, 22/24 trường mầm non và 19/21 trường THCS đạt chuẩn quốc gia; 95% phòng học được xây dựng theo hướng kiên cố, hiện đại; thiết bị dạy học của các nhà trường cũng được trang bị bảo đảm theo đúng quy định, sử dụng thường xuyên, dễ dàng và thuận tiện. Đội ngũ giáo viên và nhân viên các bậc trong toàn huyện có trình độ đào tạo đạt chuẩn theo tiêu chí mới đạt trên 95%... Đây cũng được xem là tiền đề quan trọng để ngành giáo dục Hà Trung thực hiện hiệu quả công tác PCGD.

Ghi nhận tại thị trấn Hà Trung cho thấy, mạng lưới trường lớp, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học ở cả 3 cấp học đều được quy hoạch, đầu tư đồng bộ đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học cũng như công tác PCGD. Cô giáo Lê Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Hà Trung, cho hay: Nhà trường hoàn thành PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi từ năm 2012. Từ đó đến nay đã hơn 8 năm học, nhà trường vẫn giữ vững và duy trì kết quả PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi với tỷ lệ trẻ đến trường luôn đạt 100%. Để giữ vững được kết quả này, hằng năm, trước khi bước vào năm học mới, ban giám hiệu nhà trường tổ chức rà soát trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn thị trấn. Từ đó, phân công giáo viên phụ trách từng khu phố, đến từng hộ vận động, tuyên truyền phụ huynh đưa con em ra lớp. Cùng với đó, nhà trường tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học bảo đảm yêu cầu, trong đó ưu tiên cho lớp 5 tuổi. Ngoài ra, ở các lớp 5 tuổi, ban giám hiệu nhà trường chủ động phân công giáo viên có chuyên môn vững phụ trách lớp, đồng thời, yêu cầu giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm lấy trẻ làm trung tâm nhằm tạo tiền đề tốt nhất cho trẻ bước vào những cấp học, bậc học cao hơn.

Cũng như thị trấn Hà Trung, nhiều năm qua, các nhà trường trên địa bàn xã Hà Châu đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác PCGD, vận động Nhân dân cho con em đến trường; xã cũng đã dành quỹ đất mở rộng khuôn viên trường lớp bảo đảm diện tích theo quy định, tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đến nay cả 3 trường thuộc 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS đều đạt chuẩn quốc gia. Qua thống kê, những năm gần đây, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp, trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ từ 11 tuổi đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn xã luôn đạt 100%; sĩ số HS luôn duy trì 100%, không có HS trong độ tuổi bỏ học. Thầy giáo Lê Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Châu cho biết: “Được sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong công tác vận động, tuyên truyền, từ năm 2001 nhà trường đã hoàn thành công tác PCGD tiểu học đúng độ tuổi. Đặc biệt, chưa đầy 1 năm thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ, nhà trường đã được công nhận PCGD tiểu học mức độ 3 - mức độ phổ cập cao nhất tính đến thời điểm này”.

Có thể thấy, nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ban, ngành, địa phương và người dân trong huy động và duy trì trẻ đi học đúng độ tuổi; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cũng như sử dụng hợp lý nguồn kinh phí PCGD... từ năm 2016, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung đã đạt PCGD tiểu học mức 3. Ở cấp học mầm non, năm 2013, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non trẻ 5 tuổi. Nhiều năm qua, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp trong toàn huyện đạt trên 71%; trong đó, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Cùng với bậc học mầm non và tiểu học, để giữ vững kết quả PCGD THCS, huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học ở các đơn vị trường học; huy động HS ra lớp, không để xảy ra tình trạng HS bỏ học, đi học thiếu chuyên cần. Hiện tại, huyện Hà Trung đã được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

Thầy giáo Nguyễn Văn Huy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Trung, cho biết: Có được kết quả trên, ngoài sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể là sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục huyện. Mục tiêu đặt ra trong công tác PCGD của huyện thời gian tới là tất cả HS trong độ tuổi đi học đều được huy động ra lớp; 100% HS trong độ tuổi hoàn thành chương trình tiểu học; duy trì, nâng cao hiệu quả PCGD THCS... Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, nhiệm vụ được ngành đặt ra là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành giáo dục về công tác PCGD, xóa mù chữ; thực hiện tốt công tác rà soát, nắm bắt, điều tra phổ cập tại cơ sở; chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà.

