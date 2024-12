Gặp mặt cán bộ Quân đội, Công an nghỉ hưu, Anh hùng LLVT Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Sáng 19/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội, Công an nghỉ hưu, Anh hùng LLVT Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh dự và thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước; những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quân sự - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại điện lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân và hơn 1.500 cán bộ Quân đội, Công an đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quân sự - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2024.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Phát huy truyền thống của quê hương Thanh Hóa anh hùng

Diễn văn tại buổi tọa đàm do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, ghi dấu những chiến công hào hùng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Khi đất nước có họa ngoại xâm, nhiều người con đất Thanh Hóa đã “lên ngựa, cầm gươm”, đuổi xong giặc thì “buông cương, cầm bút”, tiêu biểu như: Bà Triệu, Lê Hoàn, Lê Lợi, Lê Lai, Lê Thánh Tông, Đào Duy Từ... Cuộc đời và sự nghiệp của những người anh hùng mãi tỏa sáng, trường tồn cùng non sông, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT tỉnh Thanh Hóa đã góp phần cùng QĐND Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, lịch sử đã khắc ghi những chiến công oanh liệt trên đất Thanh Hóa gắn với các địa danh như Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đò Lèn, Phà Ghép.

Các đồng chí cán bộ Quân đội, Công an đã nghỉ hưu dự buổi gặp mặt.

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, LLVT đã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, LLVT và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 lần Anh hùng LLVT Nhân dân; 205 tập thể, 93 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT Nhân dân”, 4.208 bà mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng” và hàng ngàn danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Phát huy truyền thống của quê hương Thanh Hóa anh hùng, cùng với sự tham mưu có hiệu quả của các LLVT trong tỉnh, trong những năm qua công tác quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, củng cố, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí cán bộ Quân đội, Công an đã nghỉ hưu dự buổi gặp mặt.

Những kết quả đạt được có phần đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, trong đó có sự đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ Quân đội, Công an đã nghỉ hưu và các Anh hùng LLVT Nhân dân.

Các đồng chí đã nghỉ hưu trở về với cuộc sống đời thường, luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục là những tấm gương sáng để gia đình, người thân và Nhân dân địa phương noi theo. Nhiều hoạt động của Hội Cựu chiến binh đã trở thành phong trào sâu rộng trong đời sống xã hội, như: Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh với an toàn giao thông, với xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa”, “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới".

Với kinh nghiệm cuộc sống, uy tín trong cộng đồng, các đồng chí luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia xây dựng cơ sở chính trị và các phong trào tại địa phương, tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sắt son một niềm tin với Đảng và tương lai tươi sáng của dân tộc

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh thông tin tại buổi gặp mặt.

Thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quân sự - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Trong những thành tích chung của tỉnh, luôn có sự đóng góp quan trọng của LLVT, của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, LLVT tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, sáng tạo; tích cực rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương và làm rạng rỡ truyền thống của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam và LLVT tỉnh nhà.

Khẳng định Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn trân trọng, tự hào về những cống hiến, hy sinh to lớn của các đồng chí cán bộ Quân đội, Công an đã nghỉ hưu đối với hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc và sự bình yên của Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Nguyễn Doãn Anh mong rằng cán bộ Quân đội, Công an đã nghỉ hưu tiếp tục đồng hành cùng quê hương, đất nước; luôn nêu cao tấm gương rèn luyện, cống hiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nuôi dưỡng, bồi đắp tình cảm đồng chí, đồng đội và trên hết là tình cảm cách mạng thiêng liêng, sắt son một niềm tin với Đảng và tương lai tươi sáng của dân tộc.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm dìu dắt, giúp đỡ thế hệ sau tiếp nối thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc, Quân đội, Công an và Nhân dân giao phó; góp phần xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước và trở nên một tỉnh kiểu mẫu, như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Minh Hiếu - Hoàng Lan