Gần 1.500 đoàn viên thanh niên được tuyên truyền về an toàn giao thông

Chiều 20/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thường Xuân, công an huyện Thường Xuân và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho đoàn viên thanh niên học sinh năm 2024 với chủ đề “Tham gia giao thông an toàn”.

Quang cảnh chương trình.

Thời gian vừa qua, tình trạng một số học sinh, thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh; phổ biến là các hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy....

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh cho biết: Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: Mít tinh, thi sân khấu hoá, tổ chức diễn đàn, toạ đàm, tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, xây dựng mô hình “Cổng trường thanh niên tự quản”, “đường tranh bích họa ATGT”... Các hoạt động của Đoàn tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các bạn học sinh tham gia chương trình.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện pháp luật về ATGT; mỗi đoàn viên thanh niên học sinh hãy là một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng, xã hội về an toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên theo dõi các clip tình huống giao thông dẫn đến phiên toà giả định xét xử vụ việc.

Tại chương trình, các đại biểu cùng các đoàn viên thanh niên, học sinh, được theo dõi các clip tình huống giao thông dẫn đến phiên toà giả định xét xử vụ việc. Trong suốt quá trình tái hiện vụ việc, người dẫn chương trình đặt câu hỏi về pháp luật trật tự ATGT liên quan đến vụ việc để giao lưu, tương tác với các đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia chương trình.

Học sinh trường THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân) trả lời câu hỏi của Ban tổ chức.

"Phiên toà giả định” diễn ra đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần theo quy định của pháp luật. Các tình tiết trong vụ án đã thu hút sự tập trung, chú ý, bổ sung thêm nhiều kiến thức pháp luật bổ ích cho đông đảo học sinh, giáo viên và những người tham dự.

Clip tái hiện phiên tòa giả định.

Sau mỗi câu trả lời của các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, tổ chuyên gia về pháp luật (gồm đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, công an huyện Thường Xuân) đưa ra nhận xét, đánh giá, đồng thời định hướng, hướng dẫn các bạn học sinh trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an ATGT cho thanh thiếu niên - học sinh, góp phần xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.

Ban Tổ chức trao các trang thiết bị cho đội thanh niên xung kích đảm bảo ATGT của trường THPT Cầm Bá Thước.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao các trang thiết bị cho đội thanh niên xung kích đảm bảo ATGT của trường THPT Cầm Bá Thước, huyện Thường Xuân.

Đây là một trong các nội dung nhằm cụ thể hóa các hoạt động năm ATGT 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, chương trình phối hợp số 204/CTPH-TANDTC-UBATGTQG, ngày 05/7/2023 giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2030 và Kế hoạch hành động số 282/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Anh Tuân