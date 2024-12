ECO Pharma - Nhà phân phối độc quyền những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ Mỹ

ALIPAS, ANGELA GOLD, JEX, OTiV, FAZ, WIT, QIK HAIR, RiTANA là những sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Mỹ, do ECO Pharma chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Thành lập từ năm 2008, Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco (Eco Pharma) hoạt động trong ba lĩnh vực chính là nhập khẩu ủy thác, phân phối và bán lẻ các loại dược phẩm chất lượng đến bệnh viện, nhà thuốc và người tiêu dùng. Đây cũng chính là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền nhiều dòng thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chất lượng của Mỹ, đáp ứng theo tiêu chuẩn FDA và tiêu chuẩn Sản xuất tốt (GMP) như:

- JEX chứa bộ dưỡng chất đặc hiệu Eggshell Membrane, Collagen Type 2 không biến tính, Collagen Peptide thuỷ phân, Turmeric Root, Chondroitin Sulfate...được chứng minh giúp hỗ trợ giảm đau, bảo vệ và tái tạo sụn khớp, bảo vệ màng hoạt dịch, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp.

- ANGELA GOLD với sự kết hợp của bộ đôi tinh chất quý Lepidium Meyenii và P. Leucotomos giúp hỗ trợ tăng cường sinh lý nữ, cải thiện các triệu chứng khó chịu tiền mãn kinh và mãn kinh, hỗ trợ làm đẹp và chống lão hóa da cho phái đẹp.

- ALIPAS với bộ 3 hợp lực Eurycoma Longifolia, chiết xuất thông biển Pháp và Hàu đại dương, có tác dụng hỗ trợ kích thích cơ thể phái mạnh gia tăng sản sinh Testosterone nội sinh và Nitric Oxide. Từ đó hỗ trợ tăng cường sức khỏe sinh lý, cải thiện tình trạng rối loạn cương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn, nâng cao thể trạng.

- OTiV chứa bộ đôi hoạt chất thiên nhiên Blueberry và Ginkgo Biloba được chứng minh có tác dụng vượt trội trong việc hỗ trợ cải thiện đau đầu, mất ngủ, thiếu máu não; cải thiện tình trạng sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, stress.

Những sản phẩm chăm sóc sức khỏe được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi ECO Pharma.

- QIK HAIR với công thức chuyên biệt dành riêng cho nam và nữ, chứa Cynatine® cùng nhiều dưỡng chất khác, giúp hỗ trợ thúc đẩy tế bào mầm tóc, giảm rụng, kích thích tóc mọc chắc khỏe, dày mượt cho từng giới.

- FAZ với thành phần GDL-5 (Policosanol) thiên nhiên, có khả năng điều hòa hoạt động men HMG-CoA reductase và tăng hoạt hóa Receptor tế bào, hỗ trợ điều hòa mỡ máu, giảm các nguy cơ gây tăng huyết áp, nguy cơ mắc bệnh tim mạch do mỡ máu tăng cao.

- RiTANA với sự kết hợp của 15 tinh chất thiên nhiên quý như Collagen, Sakura, L-Glutathione, Pomegranate, P. Leucotomos... giúp hỗ trợ làm mờ sạm nám, trẻ hóa làn da, trắng da toàn thân, chống nắng, bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho da.

- WIT với Broccophane và các thành phần chuyên biệt cho mắt, giúp tăng Thioredoxin, bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc và thủy tinh thể. Từ đó hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm mờ và nhòe mắt; phòng ngừa và cải thiện hội chứng rối loạn thị giác (CVS) do sử dụng thiết bị điện tử, hỗ trợ ngăn ngừa đục thủy tinh thể.

Tất cả các sản phẩm trên đều có thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, đã được nhiều công trình nghiên cứu khoa học chứng minh về tính hiệu quả và độ an toàn cho người sử dụng, kể cả người có bệnh lý nền, cũng như không gây tương tác với các loại thuốc khác. Đây cũng chính là một trong nhiều lý do khiến người tiêu dùng Việt tin tưởng, lựa chọn sử dụng các dòng sản phẩm do ECO Pharma phân phối độc quyền để chăm sóc sức khỏe sinh lý, xương khớp, da, tóc, mắt... hơn một thập kỷ qua.

Ngoài đảm bảo về thành phần, công dụng và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, ECO Pharma còn có nhiều chính sách có lợi cho người tiêu dùng trong nước. Tiêu biểu như chính sách hoàn tiền, đổi trả sản phẩm nhanh chóng khi có vấn đề về chất lượng, chương trình khách hàng thân thiết, quay số trúng thưởng với nhiều quà tặng giá trị,....

Chương trình quay số trúng thưởng tri ân khớp khỏe từ JEX mới được tổ chức gần đây.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Dược phẩm ECO còn đầu tư đầu tư xây dựng trung tâm y khoa, đội ngũ chăm sóc khách hàng, thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến với sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia để nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe và gia tăng quyền lợi cho người cho người tiêu dùng.

Với mong muốn mang các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sức khỏe hiệu quả tốt, độ an toàn cao, giá thành hợp lý đến tận tay người dân Việt, Eco Pharma còn xây dựng chuỗi nhà thuốc đạt đủ 3 tiêu chuẩn WHO-GSP, GDP và GPP (Eco Pharmacy). Đồng thời là cái tên tiên phong xây dựng nhà thuốc online, với website thương mại điện tử ecogreen.com.vn chuyên phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng do công ty nhập khẩu và phân phối.

Việc đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng, an toàn và hiệu quả từ Mỹ về Việt Nam, ngoài giúp ECO Pharma trở thành đơn vị phân phối sản phẩm uy tín hàng đầu hiện nay, còn giúp người tiêu dùng sống vui khỏe hơn mỗi ngày.

