Về với Khu du lịch biển Ánh Phương - khám phá vẻ đẹp mới lạ, hoang sơ của biển xứ Thanh...

Sức hấp dẫn đặc tr­ưng của biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) là vẻ đẹp hoang sơ của cảnh quan thiên nhiên đất trời hòa quyện với không gian văn hóa làng chài của ngư­ dân tạo nên một địa điểm du lịch sinh thái nghỉ d­ưỡng biển lý tưởng. Khu du lịch (KDL) biển Ánh Phương nổi bật trong bức tranh sơn thủy hữu tình dọc bờ biển dài 12 km của huyện Hoằng Hóa, mang đến sự khác biệt và mới lạ so với các điểm du lịch khác của xứ Thanh.

Một góc Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa). Ảnh: Phạm Nam

Hòa mình cùng Hải Tiến vào ngày đầu hè háo hức chờ mong ngày khai tr­ương lễ hội du lịch mới, trong buổi ban mai tinh khiết du khách đ­ược tận hư­ởng những giây phút thoải mái trên bãi cát êm đềm, n­ước biển trong xanh, khí hậu mát lành.

Các năm vừa qua, Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến và các nhà đầu tư thứ cấp đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng xây dựng KDL biển Ánh Phương trở thành một KDL đa chức năng, đạt tiêu chuẩn 3 sao, hệ thống các nhà hàng sang trọng, khác biệt và có sự đa dạng các dịch vụ như du lịch tắm biển, du lịch sự kiện, du lịch nghỉ dưỡng,... với các dịch vụ chất lượng nhất, góp phần đưa KDL sinh thái biển Hải Tiến trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất miền Bắc. Tuy mới đư­a vào khai thác du lịch đ­ược 9 năm nh­ưng bư­ớc đầu KDL biển Ánh Phương đã đủ sức “giữ chân” khách trong nước và quốc tế ở những mùa du lịch biển sau này. Bởi, tọa lạc trên diện tích đất 27 ha ngay sát mặt biển, với bãi tắm thoải dài, bằng phẳng, ẩn chứa nét nguyên sơ, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn, KDL biển Ánh Phương không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng những rặng dừa, rừng phi lao xanh ngút mà với trí lực, tâm huyết, tình yêu tha thiết đối với quê hương, ý tưởng rất đỗi chân thành của hai nhà khoa học: TS Lê Xuân Thảo và TS Lê Bích Thắng, nhiều cơ sở hạ tầng du lịch đẹp, sang trọng và hiện đại được xây dựng đã biến vùng đất cát hoang sơ ở nơi “đầu sóng, ngọn gió” trở nên đẹp lãng mạn, quyến rũ lòng người.

KDL biển Ánh Phương được thiết kế với tổ hợp khách sạn hiện đại gồm 4 khu khách sạn từ 5 đến 7 tầng hướng biển và khu biệt thự sang trọng với tổng số hơn 500 phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao, được trang bị nội thất đẳng cấp, nhập khẩu từ nước ngoài. Điểm nổi bật là công ty đã đầu tư phòng họp, phòng ăn có sức chứa 700 người, được trang bị đầy đủ nội thất hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo lớn. Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến đã kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào KDL sinh thái biển Hải Tiến xây dựng các khu khách sạn, khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh, xây dựng thêm gần 1 km tuyến đường ven biển, kè bờ biển,... nhằm phát huy những ư­u thế của thiên nhiên và lịch sử, để Hải Tiến trở thành một KDL sinh thái biển hấp dẫn. Các công trình, dự án có kiến trúc hiện đại, đa tiện ích đã và đang có sự kết hợp hài hòa, tinh tế với vẻ nguyên sơ của vùng biển Hải Tiến. Du khách đến với Ánh Phương được hòa mình với mây trời, non nước, thả hồn vào thông xanh ngút, lắng lòng nghe sóng biển, du dương cùng gió, cảm nhận sự đẳng cấp chuyên nghiệp trong từng sản phẩm, dịch vụ vui chơi, giải trí như massage, karaoke, sân chơi tennis, khu vui chơi cảm giác mạnh, dù bay, xe đạp đôi, đốt lửa trại trên bãi biển, tổ chức gala dinner... Đặc biệt, KDL Ánh Phương mới đầu tư một khu vui chơi cảm giác mạnh như xe lửa nữ hoàng, đu quay nữ hoàng, vũ trụ bay, tàu ba xoắn... sẽ hấp dẫn du khách khi đến nghỉ dưỡng nơi đây. Kết nối với khách sạn Ánh Phương 1, Ánh Phương 2, Ánh Phương 3, Ánh Phương 4 sang trọng là khu biệt thự Ánh Phương với hơn 100 phòng. Từng căn biệt thự đều sở hữu những nét độc đáo về thiết kế theo kiến trúc hiện đại kết hợp với môi trường thân thiện thuần khiết mang đến một phong cách nhẹ nhàng và thanh lịch. Ban công rộng giúp bạn tận hưởng khoảng không bao la tràn đầy gió biển trong lành. Khu vườn thảo linh với không gian thiên nhiên thuần khiết, tinh tế gồm 5 dãy nhà sàn độc đáo với 28 phòng nghỉ được xây dựng theo phong cách văn hóa dân tộc, thích hợp cho hoạt động du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng biển. Đến với KDL biển Ánh Phương du khách sẽ được tận hưởng hương vị tuyệt vời của các món ăn hấp dẫn mang đậm hương vị biển, nguồn nguyên liệu tươi ngon - sản phẩm của những ngư dân vùng biển Hoằng Hóa. Cùng với đó là phong cách phục vụ tận tình, chu đáo và chân thành của đội ngũ nhân viên, chủ yếu là con em quê hương Hoằng Hóa.

Chính những trải nghiệm đẳng cấp và thú vị này mà KDL Ánh Phương đã đủ sức để “chia khách” với những bãi tắm nổi tiếng khác như Sầm Sơn, Đồ Sơn hay Bãi Cháy, nhất là du lịch sinh thái. Năm 2019 vừa qua, KDL Ánh Phương đã đón hơn 500.000 lượt khách trong và ngoài nước, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, họp mặt, tập huấn nghiệp vụ... Công suất sử dụng phòng bình quân đạt trên 80%, vào các ngày lễ, ngày cuối tuần đạt 100%. Doanh thu từ các hoạt động du lịch, khách sạn năm sau cao hơn năm trước. Công ty đã tạo việc làm cho trên 400 lao động, trong đó hơn 300 người là con em huyện Hoằng Hóa. Các lao động được trải qua các khóa học do công ty phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo về kỹ năng phục vụ, ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn trong phục vụ du lịch.

Bên cạnh nỗ lực vượt khó xây dựng uy tín, thương hiệu du lịch, công ty còn tạo dựng được nét đẹp mới trong văn hóa doanh nghiệp, thể hiện qua những việc làm thiết thực vì cộng đồng như hàng năm dành hàng tỷ đồng hỗ trợ, tri ân với những người có công với nước, chia sẻ, giúp đỡ những người thiếu may mắn vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học Lê Xuân Lan...

Tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2019 tại Hà Nội, nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch của KDL biển Ánh Phương - Hải Tiến, hứa hẹn mùa hè năm nay vào nghỉ dưỡng. Lý giải cho sự “ăn khách” của một tên tuổi mới trong “làng du lịch Việt”, nhiều du khách trong và ngoài nước chia sẻ họ đến với Hải Tiến nói chung, KDL biển Ánh Phương nói riêng vì đây là KDL sinh thái biển không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn mà với tâm huyết, tình yêu quê hương, sự thân thiện con người đã xây dựng nên nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch đẹp, hiện đại, tiện nghi, sang trọng, đặc biệt là các dịch vụ, chuyên nghiệp, giá cả phù hợp, không xảy ra tình trạng “chặt chém”, bán hàng rong, an ninh trật tự đảm bảo... Chính sự yên tâm, thoải mái và lãng mạn của không gian du lịch nơi đây đang là điểm hút khách du lịch đến Hải Tiến mỗi khi hè về.

Nét nổi bật hè năm 2021 tại KDL Ánh Phương là các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài tỉnh mới đầu tư xây dựng 10 khách sạn và biệt thự du lịch đạt tiêu chuẩn 3 sao nâng tổng số lên 2.500 phòng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách về với biển Hải Tiến. Đầu tư xây dựng cảng du lịch với nhiều tàu cao tốc đưa khách đi tham quan các đảo và dọc sông Mã, thăm các danh lam thắng cảnh của xứ Thanh như đền Độc Cước, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ... Nhằm tổ chức kinh doanh khai thác tốt nhất cho mùa du lịch năm 2021, huyện Hoằng Hóa đã và đang nỗ lực hoàn thành nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ xã Hoằng Đức đi KDL sinh thái biển Hải Tiến, góp phần quan trọng cho thành công của Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2021 diễn ra vào ngày 1-5 tới với nhiều hoạt động hấp dẫn. Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến đã đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống vỉa hè; bồn hoa, cây cảnh,... xây dựng thương hiệu du lịch thực sự văn minh, đẳng cấp và bền vững, để KDL sinh thái biển Hải Tiến thực sự trở thành điểm hấp dẫn du khách, góp phần phát triển “ngành công nghiệp không khói” xứ Thanh...

Mỗi ngày Hải Tiến lại khoác lên mình vẻ đẹp của một khu sinh thái biển đẹp, lộng lẫy, hiện đại. Hơn tất cả là sự thân thiện, trong sạch về môi trường và đặc biệt yên bình với tất cả mọi đối tượng khi về nghỉ dưỡng nơi đây, vì Hải Tiến có lợi thế của vùng du lịch sinh thái không có khí độc thải từ các nhà máy. Hải Tiến bốn mùa không khí trong lành với đại dương mênh mông. Hãy về với KDL biển Ánh Phương - Hải Tiến (Hoằng Hóa), hòa theo tiếng sóng vỗ bờ cát, khám phá sự mới lạ, hoang sơ của biển quê Thanh...

Thùy Dương