Tour Hội An 1 ngày của DANAGO được du khách tin tưởng

Có một điểm dừng chân cũ kỹ và phong trần, nó chậm chạp bỏ quên năm tháng mà trường tồn mãi với thời gian, ấy là Hội An - Phố cổ.

Đã từng bắt gặp nhiều cái lắc đầu ngao ngán của những người làm du lịch, chiều nay theo chân chúng tôi về phố Hội, thật mừng, khách du lịch rộn ràng chân bước, hàng quán khấp khởi vui, có lẽ tour Hội An 1 ngày đã sẵn sàng “xắn tay” để bắt đầu một mùa du lịch mới.

Hội quán Phúc Kiến tại Phố cổ Hội An. Ảnh: DANAGO

Hội An - Nốt son sáng chói trên bản đồ du lịch Việt Nam

Đến miền Trung, trải nghiệm tour Hội An 1 ngày, nhiều du khách đã vô cùng choáng ngợp trước cảnh sắc quá đỗi bình yên ở nơi đây. Hội An với mái ngói rêu phong, bức tường vàng cũ rích, dãy đèn lồng xanh xanh đỏ đỏ nhuốm lấy cả khu phố, một nét rất riêng của phố Hội đã chiếm lấy trái tim bao du khách.

Không biết nên định nghĩa thế nào cho đủ về một phố cổ, dù cho có thêm vài ba mươi năm nữa, có lẽ khu phố rực rỡ ấy vẫn sẽ “trường sinh bất tử”. Không chỉ những lữ thứ tứ phương, thậm chí với cánh nhà báo chúng tôi đã đi không biết bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người mà cứ đến Hội An thì vẫn không thể nào quên được.

Hội An – Nhịp sống thanh bình đến “trong mơ còn thức”…

Hội An vốn là điểm đến du lịch, là nơi giao lưu của nhiều nền văn hóa khác nhau, đáng ra nó phải là “hội” nhưng cái hội trong Hội An lại vẫn có chữ “yên” mà khiến ai bước vào cũng yêu, cũng mến.

Nhịp sống ở Hội An mang đến cho du khách thật nhiều sự bất ngờ, dù là những ngày cuối tuần, mùa du lịch đông đúc nhưng Hội An vẫn trầm lắng, mọi thứ đâu đấy vẫn rất nhẹ nhàng, thư thái và đầy bình yên.

Phố cổ Hội An bình yên và nhẹ nhàng trong tour Hội An 1 ngày. Ảnh: DANAGO

Cái giới hạn “an toàn” của Hội An có lẽ đã khiến nó trở nên đặc biệt. Cứ đến 22h là mọi hoạt động đã im ắng, ánh sáng lung linh của con phố ngang dọc đã phải nhường chỗ cho những ngọn đèn hiu hắt, lác đác vài hàng quán vỉa hè… cũng vì thế mà Hội An sau một ngày đông đúc cũng được ưu tiên trả lại cho nó vẻ bình yên vốn có.

Hội An – những con người đôn hậu và tấm lòng hiếu khách

Đến với phố cổ, trải nghiệm tour Hội An 1 ngày, du khách sẽ cảm nhận được từng nét đẹp riêng trong mỗi góc của phố: Chùa Cầu, những Hội quán, dãy đèn lồng, nhà cổ… tất cả đều phản phất nét đẹp mỏng manh, trầm buồn của Hội An.

Đặc biệt, đến đây, du khách còn cảm nhận được sự ấm áp trong từng món ăn, không phải là nhà hàng sang trọng, điều hòa mát lạnh, những cô gái chân dài da trắng mà chỉ là những cái chén cũ kĩ, nứt nẻ, cô chú hàng rong xắn tay áo ướt mồ hôi, chiếc nón đã bạc cùng nụ cười thân thiện, gần gũi.

Đến với Hội An trong không gian đầy hoài cổ, bạn như tìm thấy được chính mình về những ngày xưa cũ, những kí ức đẹp đẽ lúc mới yêu, hay tuổi thơ đương thời cùng trò chơi ô ăn quan, banh đũa… thật thú vị, những kí ức đẹp đẻ ấy lại xuất hiện trên mảnh đất xa lạ nhưng quá đỗi thân thương này.

Chợ Hội An trong tour Hội An của DANAGO. Ảnh: DANAGO

Du lịch Hội An cùng DANAGO – thương hiệu uy tín tại Đà Nẵng

Không phải thiên vị cho bất kì một hãng lữ hành nào, với chúng tôi mỗi anh em làm du lịch đều vô cùng tài giỏi. Chính họ là những đơn vị quan trọng giúp cho Hội An càng trở nên nổi tiếng. Thế nhưng, tôi nhắc đến DANAGO bởi đây là cái tên gợi cho tôi rất nhiều kỉ niệm.

Tôi thường bắt gặp DANAGO trong những lần ghé thăm phố cổ để viết bài. Màu áo xanh đặc trưng của những cô hướng dẫn viên duyên dáng cùng lời chào đến khách du lịch bằng tiếng Quảng Nam nghe thật thú vị, ắt hẳn cô ấy đã rất tự hào về quê hương mình.

Đặc biệt trong chuyến đi tour Bà Nà Hill 1 ngày cùng một người em, nghe cô bé hướng dẫn viên giới thiệu về những cây cầu Đà Nẵng, văn hóa Đà Nẵng với phong thái thật uyên thâm, thật sự đáng khâm phục. Bỗng chốc một người ngoại tỉnh như tôi lại cảm giác thật yêu thích mảnh đất này.

Website tour Hội An 1 ngày của DANAGO.

DANAGO là một trong những đơn vị lữ hành nổi tiếng uy tín tại Đà Nẵng, thường xuyên tổ chức các tour hằng ngày tại Hội An, Bà Nà, Huế… với chi phí tour chỉ chênh lệch với giá vé vài trăm ngàn. Chỉ với 299k để đi tour Hội An 1 ngày, đây thực sự là một mức giá khá tốt, dễ dàng để bạnkhám phá Hội An.

Nếu có dịp muốn đến Hội An và trải nghiệm tour Hội An 1 ngày này, bạn có thể liên hệ đến DANAGO qua thông tin chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Thông tin công ty: + Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Du lịch DANAGO + Địa chỉ: 41 Phan Triêm, phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phốĐà Nẵng + Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0402118435 + Chứng nhận lữ hành số: 48-N69/2022/SDL.GP LHND + Điện thoại: 0833-888-404 Website: https://dng.vn/tour-hoi-an-1-ngay

