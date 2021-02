Thành phố Sầm Sơn: Nỗ lực vượt khó để cán đích các mục tiêu tăng trưởng

Với nhiều lợi thế so sánh về tài nguyên du lịch, kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư và nhất là tư duy, tầm nhìn đổi mới, TP Sầm Sơn đang nỗ lực tạo dựng thế và lực, để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

Hạ tầng và cơ sở vật chất du lịch Sầm Sơn được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Năm 2020 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi đây là năm tổng kết và đánh giá thành quả của cả một giai đoạn phát triển. Thế nhưng, diễn biến khó lường và tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã đặt Sầm Sơn vào tình thế hết sức bất lợi. Trước bối cảnh đó, cùng với sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Sầm Sơn đã từng bước vượt qua khó khăn, để hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 24/28 chỉ tiêu chủ yếu đã được HĐND thành phố quyết nghị.

Nổi bật trong đó là lĩnh vực công nghiệp – xây dựng có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 2.930 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch và tăng 21,3% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm, thủy sản mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và dịch bệnh, nhưng vẫn có bước phát triển ổn định; tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.193,1 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch và tăng 2,4% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện, với 2 xã là Quảng Minh và Quảng Hùng đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; đồng thời, thành phố đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu cán đích nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.

Thêm một điểm sáng trên bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố là công tác đầu tư, với tổng vốn đầu tư phát triển xã hội ước đạt 5.054 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 682,828 tỷ đồng, bằng 144% dự toán tỉnh giao, đạt 56% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 17% so với cùng kỳ. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, với 144 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 100% kế hoạch; 6 HTX thành lập mới, với tổng vốn điều lệ 190,1 tỷ đồng... Cùng với đó, công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng xây dựng trái phép, không phép và sử dụng đất sai mục đích cơ bản được khắc phục...

Dịch vụ thương mại - với mũi nhọn là du lịch - được xem là ngành “xương sống” của Sầm Sơn. Song, đây cũng là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19. Riêng du lịch giảm sâu cả 3 tiêu chí là lượt khách, với khoảng 3,25 triệu lượt khách đến Sầm Sơn trong năm 2020 (đạt 58,5% kế hoạch và giảm 34,3% so với cùng kỳ); phục vụ 5,985 triệu lượt khách (đạt 41,5% kế hoạch và giảm 38,6% so với cùng kỳ); tổng thu ước đạt 3.056 tỷ đồng (đạt 60,5% kế hoạch và giảm 33,3% so với cùng kỳ). Mặc dù vậy, đây vẫn là thành quả rất đáng ghi nhận, giữa bối cảnh du lịch cả nước thường xuyên trong trạng thái “đóng băng”.

Cùng với các thành tựu về kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được thành phố chú trọng và đạt nhiều kết quả khả quan. Trong đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho Nhân dân. Chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn thành phố có 27 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 67,5%). Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được nâng cao; đặc biệt, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19, qua đó, xử lý tốt ca bệnh số 748 ở phường Quảng Vinh. Quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm..., góp phần tạo môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển.

Bài và ảnh: Lê Dung