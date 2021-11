Thanh Hóa khôi phục hoạt động du lịch theo phương châm “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”

Hiện nay, hoạt động du lịch tại một số địa phương trong cả nước dần được khôi phục. Trong đó, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã và đang chuẩn bị các điều kiện đón khách nội địa trở lại, với phương châm “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện đón khách ngoại tỉnh.

Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) được tỉnh lựa chọn thí điểm mở cửa đón khách nội địa từ cuối tháng 10. Theo lộ trình, các “điểm đến xanh”, “vùng xanh” sẽ được công khai, thường xuyên cập nhật tour, tuyến, cung đường an toàn. Để đảm bảo các điều kiện đón khách, giữ vững “vùng xanh” trên bản đồ du lịch, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh và các sở, ngành liên quan, huyện Bá Thước đã ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể đến từng địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Đồng thời, huyện cũng đã ưu tiên tiêm vắc-xin cho đội ngũ lao động tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch theo quy định tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, kể cả dịch vụ homestay tại các hộ dân. Kiên quyết không cho mở cửa đón khách đối với các cơ sở không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (TP Sầm Sơn) là 1 trong 2 điểm đến được tỉnh lựa chọn thí điểm mở cửa đón khách nội địa. Hưởng ứng chương trình thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phục hồi phát triển kinh tế vừa giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19, FLC Sầm Sơn luôn trong tâm thế chủ động và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn, sẵn sàng đón khách trở lại. Trong đó, nhiệm vụ phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho du khách và cán bộ, nhân viên, người lao động luôn được FLC Sầm Sơn đặt lên hàng đầu.

Ông Tom Van TuiJl, Tổng quản lý FLC Sam Son Beach & Golf Resort cho biết: Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chu đáo để sẵn sàng đón khách nội tỉnh và ngoại tỉnh. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, của TP Sầm Sơn, toàn bộ 1.300 nhân viên của FLC Sầm Sơn đã hoàn thành việc tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tổ chức test COVID-19 cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại quần thể, đảm bảo an toàn cho khách sạn cũng như du khách đến nghỉ dưỡng. FLC cũng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tuân thủ mọi nguyên tắc phòng, chống dịch trong quá trình đón tiếp, phục vụ khách du lịch do Bộ Y tế ban hành.

Hiện nay, FLC Sầm Sơn đang khởi động chiến dịch “Đón bình thường mới, hẹn nơi vùng xanh”, với các sản phẩm kích cầu du lịch mới mẻ, mức giá hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Cụ thể, combo “Ưu đãi vùng xanh, nghỉ dưỡng an lành” chỉ từ 875 nghìn đồng/khách/đêm dành riêng cho khách nội tỉnh và khách có “thẻ xanh vaccine”; combo “Staycation” dành cho khách nội tỉnh có nhu cầu dã ngoại trong ngày chỉ từ 550 nghìn đồng/khách. Tích hợp cùng các combo du lịch an toàn, tiết kiệm là chính sách hoãn - hủy miễn phí, linh hoạt giúp khách hàng yên tâm đặt dịch vụ mà không lo phát sinh bất ngờ do dịch bệnh. Cùng với đó, FLC Sầm Sơn cũng không ngừng gia tăng phát triển hệ thống tiện ích, tăng thêm trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ để du khách có những kỳ nghỉ an toàn, trọn vẹn, hài lòng nhất.

Ngoài việc chọn thí điểm “vùng xanh” an toàn trong tỉnh, tỉnh Thanh Hóa cũng đã lên phương án bắt tay liên kết với các địa phương có vùng an toàn để khơi thông luồng khách. Theo lộ trình, từ ngày 15-9-2021, tỉnh Thanh Hóa đã mở cửa đón khách du lịch nội tỉnh; trong tháng 10-2021 thí điểm đón khách nội địa tại Khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn và Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông; trong tháng 11-2021, tỉnh dự kiến sẽ rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch nội địa và sẽ triển khai đón khách du lịch quốc tế sau khi Tổng cục Du lịch thí điểm thành công tại Phú Quốc, Quảng Ninh, Khánh Hòa...

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết: Trên tinh thần phát triển du lịch an toàn, linh hoạt “sống chung với COVID-19” và thích ứng với “trạng thái bình thường mới”, Sở VHTTDL cũng đã xây dựng kế hoạch phối hợp các địa phương lân cận, theo lộ trình mở cửa từng bước, theo tiêu chí “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”. Trước hết là khách du lịch nội tỉnh với các “điểm xanh”, tiếp đến là khách du lịch tỉnh ngoài đến từ các “vùng xanh”, sau đó sẽ mở ra đón khách du lịch trong nước và quốc tế khi đạt được “miễn dịch cộng đồng”. Để xây dựng được “luồng xanh” an toàn giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, vận chuyển khách du lịch, Thanh Hóa cũng đã tiến hành xây dựng Bộ Tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp và các khu, điểm du lịch có thể căn cứ để hoàn thiện các điều kiện để trở thành “điểm đến xanh”.

Tháng 10 vừa qua, tại hội nghị trực tuyến bàn giải pháp khôi phục du lịch Thanh Hóa trong trạng thái bình thường mới, do UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, Thanh Hóa là một trong những tỉnh đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy khôi phục du lịch. Với các điều kiện và sự chuẩn bị như hiện nay, Thanh Hóa hoàn toàn có thể đón khách từ các vùng xanh trong cả nước về với địa phương mình. Tuy nhiên, cần kiểm tra lại năng lực và khả năng đón khách an toàn của các doanh nghiệp du lịch. Bước đầu liên kết với Ninh Bình - Nghệ An để xây dựng sản phẩm chung và có thỏa thuận hợp tác chung, kết hợp với nguồn lực có sẵn. Trong khi chờ đợi đón khách quốc tế, cần tập trung toàn lực cho phục hồi du lịch nội địa. Tổng cục Du lịch sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát đánh giá về khả năng đón khách và các điều kiện an toàn đón khách để Thanh Hóa sớm khôi phục trở lại hoạt động du lịch.

Để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho việc mở cửa đón khách du lịch, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo ngành y tế và các địa phương ưu tiên tiêm vắc-xin cho lao động ngành du lịch và xây dựng Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự hỗ trợ tích cực từ phía Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các bên liên quan và sự chủ động từ phía các sở, ngành và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, chính là những yếu tố để Thanh Hóa quyết tâm mở cửa lại du lịch theo hướng an toàn, chắc chắn.

Bài và ảnh: Hoài Anh