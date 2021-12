Thanh Hóa đẩy mạnh liên kết với các tỉnh phía Bắc, thiết lập hành lang an toàn đón khách

Trong giai đoạn phục hồi, du lịch an toàn là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu. Nhằm bảo đảm hài hòa giữa việc phòng, chống dịch COVID-19 gắn với từng bước phục hồi du lịch nội địa, Thanh Hóa đã và đang tăng cường các hoạt động hợp tác với các tỉnh phía Bắc, thiết lập hành lang an toàn đón khách.

Với các điều kiện về cơ sở vật chất và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn sẵn sàng liên kết nhằm thiết lập hành lang an toàn để đón khách nội địa. Ảnh: Hoài Anh

Từ một ngành tăng trưởng đạt trên 2 con số, đóng góp hiệu quả, quan trọng vào GDP của đất nước, nhưng từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ngành du lịch gần như “tê liệt”. Trong 2 năm 2020 và 2021, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm tới 90%; khách nội địa cũng giảm mạnh. Hàng loạt doanh nghiệp lữ hành phải ngừng hoạt động; các khách sạn, nhà hàng phải tạm thời đóng cửa, dẫn tới doanh thu bị giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước.

Là một trong những trung tâm du lịch phía Bắc, Thanh Hóa cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng nặng nề đó. Cụ thể, năm 2021, Thanh Hóa chỉ đón 3,4 triệu lượt khách, giảm 53,7% so với năm 2021 và đạt 28,6% kế hoạch năm 2021; tổng thu du lịch ước đạt 4.840 tỷ đồng, giảm 53,4% so với năm 2020 và đạt 21,2% kế hoạch năm 2021.

Thực hiện Nghị quyết 128-NQ/CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Thanh Hóa cũng đã nhanh chóng xây dựng và triển khai các chương trình hành động, tích cực tham gia vào các hoạt động liên kết kích cầu du lịch. Gần đây nhất (ngày 17-12), tại TP Hà Nội đã diễn ra hội nghị “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương”. Tại hội nghị, TP Hà Nội đã cùng với 11 tỉnh phía Bắc đi đến ký kết, thỏa thuận thiết lập hành lang an toàn đón khách, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, 12 tỉnh, thành phố đã thống nhất cùng xây dựng chính sách hỗ trợ cụ thể và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch khi đưa khách đến địa phương mình tham quan, nghỉ dưỡng; đảm bảo thuận lợi về giao thông, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc “2 điểm đến, 1 hành trình xuyên suốt”. Đồng thời, xây dựng bộ nhận diện cho các doanh nghiệp lữ hành khi tổ chức các tour, các chương trình giữa các địa phương tham gia “Hành lang du lịch an toàn” và thống nhất tuyến du lịch an toàn giữa các địa phương.

Để có thể xây dựng các chương trình liên kết, các bên tham gia sẽ nghiên cứu, phối hợp để tổ chức các chương trình famtrip, khảo sát các tuyến, điểm trước khi đưa vào khai thác. Về công tác xây dựng sản phẩm du lịch, các địa phương có trách nhiệm định hướng cho các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình du lịch theo tuyến đặc trưng; đảm bảo việc kết nối giữa các điểm đến xanh để tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch nội địa có thương hiệu “Du lịch an toàn”.

Đánh giá cao sự tích cực, chủ động giữa các địa phương tại hội nghị trên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đoàn Văn Việt cho rằng, đây là một trong những hoạt động thiết thực của du lịch Thủ đô và 11 tỉnh, thành phía Bắc nhằm triển khai Nghị quyết 128-NQ/CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ. Để chương trình hợp tác có hiệu quả, các địa phương trong hành lang du lịch an toàn cần quan tâm, rà soát, thống nhất các quy định, đặc biệt là quy định về đi lại, tham quan du lịch; chỉ đạo các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiệm nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho khách du lịch ở mức cao nhất trong tình hình mới.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, cơ bản thống nhất với các nội dung thỏa thuận hợp tác; tuy nhiên, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cho rằng, các địa phương cần cập nhật kịp thời, công khai danh sách các điểm đến du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn an toàn phục vụ khách du lịch tại các địa phương, để qua đó các doanh nghiệp lữ hành cũng như khách du lịch nắm bắt cụ thể. Mặt khác, để có thể khôi phục ngành du lịch trong tình hình mới, việc hướng dẫn cách thức xử lý tình huống trong đoàn khách du lịch có trường hợp F0, F1 và các quy định về trách nhiệm của các bên liên quan cũng được các địa phương lưu tâm. Về phía tỉnh Thanh Hóa đã và đang nhanh chóng triển khai bộ tiêu chí an toàn du lịch và dán nhãn xanh an toàn các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; hướng dẫn các khu, điểm, doanh nghiệp du lịch thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hợp tác giữa các địa phương trong hành lang an toàn.

Có thể nói rằng, trong thời điểm dịch bệnh còn có những diễn biến phức tạp như hiện nay, du lịch nội địa sẽ không thể phục hồi nếu hành lang du lịch an toàn không được thiết lập và không có sự đồng thuận giữa các địa phương. Do đó, việc tỉnh Thanh Hóa “bắt tay” với các tỉnh, thành phố phía Bắc trong việc thiết lập hành lang an toàn đón khách được kỳ vọng sẽ tạo “cú hích” thông hành cho hoạt động du lịch nội địa của tỉnh trong thời gian tới.

Được biết, sau khi đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác, thiết lập hành lang an toàn đón khách, Thanh Hóa sẽ cùng với 11 tỉnh, thành phố phía Bắc nhanh chóng triển khai các hoạt động khảo sát, tổ chức các đoàn famtrip đánh giá mức độ an toàn điểm đến, chất lượng dịch vụ và xây dựng tour, tuyến. Đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch với các tổ chức, Hiệp hội Du lịch, các khu, điểm, doanh nghiệp du lịch nhằm tiếp tục phát triển, làm mới sản phẩm du lịch; khai thác giá trị các di sản văn hóa, danh thắng phục vụ khách du lịch; tăng cường các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực... Cùng với kế hoạch phục hồi du lịch nội địa, các địa phương cũng chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng mở cửa đón khách quốc tế khi cho phép.

Hoài Anh