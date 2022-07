Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch

Kể từ thời điểm du lịch mở cửa trở lại (15-3-2022), nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đã được tỉnh Thanh Hóa tổ chức, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh... Để góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng và giữ vững hình ảnh du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện, tỉnh đặc biệt chú trọng công tác quản lý Nhà nước về du lịch.

Một lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước về du lịch do Sở VHTT&DL tổ chức.

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách tăng mạnh sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh ta đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ du lịch. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chức năng giám sát các chương trình kích cầu, khuyến mại du lịch theo quy định; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật về kinh doanh du lịch...

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo (BCĐ) phát triển du lịch, chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương trong việc xây dựng, triển khai, thực hiện chương trình phát triển du lịch và các kế hoạch cụ thể phát triển du lịch, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển du lịch của tỉnh và của quốc gia. Trên cơ sở đó, một số địa phương trọng điểm về du lịch cũng đã thành lập BCĐ phát triển du lịch nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch.

Hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên du lịch được tích cực triển khai thực hiện. Điển hình là năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch công nhận khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, làm căn cứ ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cơ sở tại các khu, điểm du lịch và nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, phát triển du lịch. Đến nay, toàn tỉnh đã có 71 khu, điểm du lịch được công nhận theo quy định; trong đó có 21 khu và 59 điểm du lịch.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả, giai đoạn 2016-2020 đã kiểm tra trên 1.300 lượt cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch trên các địa bàn trọng điểm về du lịch, xử phạt gần 600 cơ sở, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thiết lập, duy trì 17 đường dây nóng tại 5 khu, điểm du lịch trọng điểm. Riêng TP Sầm Sơn, giai đoạn 2016-2020 đã tiếp nhận và giải quyết 1.687 cuộc gọi qua đường dây nóng. Nhờ vậy, công tác quản lý Nhà nước về du lịch từ cấp tỉnh tới địa phương từng bước đi vào nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch và kinh doanh du lịch phát triển.

Riêng các năm 2020 và 2021, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn toàn tỉnh tập trung vào việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Ngay từ những ngày đầu dịch COVID-19 bùng phát, ngành du lịch thường xuyên cập nhật, triển khai các văn bản hướng dẫn các đơn vị đảm bảo các điều kiện đón, phục vụ khách du lịch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với Tổng cục Du lịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh du lịch, các khu, điểm du lịch. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các lễ hội, các khu, điểm du lịch. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch. Chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đặc biệt, tỉnh đã nhanh chóng ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Cùng với đó, Sở VHTT&DL đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đôn đốc, tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nộp hồ sơ đăng ký tham gia điểm đến an toàn; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá sự duy trì mức độ an toàn của các điểm đến đã được công nhận; hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL. Kết quả đến ngày 30-6-2022, đã có 226 cơ sở khai báo điểm đến an toàn với 3.810 lượt khai báo.

Mặc dù vậy, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc triển khai một số dự án đầu tư du lịch chưa thực sự hiệu quả, có nguy cơ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, tác động tiêu cực đến môi trường xã hội; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch chưa quyết liệt, triệt để... Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó không thể không nhấn mạnh đến công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, có nơi còn thiếu tập trung, chưa quyết liệt...

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch trong tình hình mới, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5842/UBND-KTTC ngày 28-4-2022 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Sở VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật về kinh doanh du lịch... Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng và giữ vững hình ảnh du lịch Thanh Hóa hấp dẫn, an toàn, thân thiện, lưu lại trong lòng du khách những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp, cùng mong muốn quay trở lại nhiều lần với du lịch Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Lê Anh