Quan Hóa quan tâm phát triển du lịch

Với vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, cùng hệ thống hang động và các khu di tích lịch sử, văn hóa... là điều kiện quan trọng để huyện Quan Hóa đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Một góc chùa Ông, thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa).

Đến với vùng cao Quan Hóa là đến với vùng đất sơn thủy hữu tình, trập trùng những dãy núi kỳ vĩ, rừng đại ngàn xanh thẳm, hệ thống hang động, các khu bảo tồn với vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo như: hang Phi, hang Co Phày, hang Co Luồng, hang Na, hang Dùn; các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu, Nam Động... Huyện Quan Hóa còn có các hồ Pha Đay, Vinh Quang với không gian thơ mộng, tĩnh lặng. Đây là hai hồ tự nhiên nổi tiếng về du lịch sinh thái, hàng năm thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Bên cạnh đó, huyện còn có nhiều khu di tích lịch sử, văn hóa tâm linh như: Di tích lịch sử hang Co Phường (bản Sại, xã Phú Lệ); hang Lũng Mu; di tích lịch sử, văn hóa, bia ký Khằm Ban; chùa Ông, động Bà (thị trấn Hồi Xuân)... Ngoài ra, các giá trị văn hóa truyền thống, ẩm thực của các dân tộc như Thái, Mường, Kinh, Mông, Hoa cũng góp phần tạo tiền để thu hút khách du lịch đến tham quan.

Để thúc đẩy du lịch phát triển, huyện Quan Hóa đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng tại các bản: bản Bút (xã Nam Xuân); bản Hang (xã Phú Lệ); bản Bâu (xã Nam Động); bản Vinh Quang (xã Phú Nghiêm), bản En (xã Phú Thanh)... Riêng bản Hang, xã Phú Lệ có 37 hộ làm du lịch với loại hình homestay, mỗi cơ sở có thể phục vụ tối đa 20 khách. Hiện huyện Quan Hóa cũng đang chú trọng công tác bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì tổ chức lễ hội truyền thống để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch cộng đồng như: lễ hội Mường Ca Da; dệt thổ cẩm truyền thống của người Thái, cùng các trò chơi dân gian và những món ăn dân tộc truyền thống đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số...

Quyết định số 1574/QĐ-UBND, ngày 26-4-2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Quan Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là điều kiện quan trọng để ngành du lịch Quan Hóa phát triển. Theo đó, huyện Quan Hóa sẽ tập trung phát triển du lịch bền vững, gắn bảo vệ môi trường phấn đấu đến năm 2025 đón được 11.200 lượt khách, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 25,7%/năm. Đến năm 2030, tổng lượng khách du lịch cộng đồng đạt 24.700 lượt khách, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 24,1%/năm. Phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 41 cơ sở lưu trú, năm 2030 đạt 90 cơ sở dịch vụ phục vụ lưu trú cộng đồng...

Bà Phạm Thị Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, cho biết: Đề án Phát triển du lịch huyện Quan Hóa giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đã được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm góp phần tái cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phát triển. Đề án còn là cơ sở cho việc quản lý và khai thác hiệu quả mang tính bền vững các tiềm năng du lịch của huyện, thu hút đầu tư phát triển trong giai đoạn mới. Để đạt được mục tiêu đề ra huyện Quan Hóa đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể. Trong đó, huyện chú trọng tới việc tạo cơ chế đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm; quan tâm bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch tại chỗ; đẩy mạnh liên kết, hợp tác, tuyên truyền quảng bá phát triển thị trường du lịch; khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng; tăng cường bảo vệ, chỉnh trang cảnh quan, môi trường sinh thái, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các khu dịch vụ, các khu, điểm du lịch... Qua đó, từng bước khai thác tiềm, năng thế mạnh, thúc đẩy du lịch phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Anh