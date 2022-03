Phát triển du lịch cộng đồng trở thành sản phẩm nổi bật của du lịch xứ Thanh

Cùng với các sản phẩm du lịch truyền thống như: du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa lịch sử - tâm linh... sản phẩm du lịch cộng đồng ngày càng khẳng định được sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế. Trong vài năm trở lại đây, sản phẩm du lịch này đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện yếu tố mùa vụ, là sản phẩm được định hướng phát triển trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của xứ Thanh.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) được đông đảo du khách đánh giá là điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn.

Cho đến nay, nếu chỉ ra một điểm đến có thể đại diện cho thương hiệu du lịch cộng đồng xứ Thanh, chắc hẳn Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) là cái tên làm hài lòng đông đảo du khách. Trong những năm qua, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đã được đầu tư cơ bản về cơ sở hạ tầng, giao thông thuận tiện, đây chính là cơ sở quan trọng giúp địa phương thu hút được các nhà đầu tư lớn. Đến nay, nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng như: Puluong Retreat; Puluong Treehouse; Pù Luông Eco Garden; Puluong Casa Resort; The Palm Puluong Homestay & Restaurant; Ebino Pù Luông Resort and Spa; Puluong Natura Bungalows; Ciel De Puluong; Pu Luong Jungle Lodge... đã trở thành điểm đến hấp dẫn, quen thuộc cho mỗi kỳ nghỉ của du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, những homestay gọn gàng, sạch đẹp cũng góp phần mang đến cho du khách thêm nhiều trải nghiệm về cuộc sống, văn hóa người dân bản địa. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý điểm đến cũng như phát huy giá trị bản sắc văn hóa, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông dần trở thành điểm đến 4 mùa, được du khách đánh giá an toàn - thân thiện - hấp dẫn.

Hơn 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 cũng đã làm thay đổi xu hướng lựa chọn sản phẩm, điểm đến của khách du lịch. Phần lớn, khách chọn đi du lịch ngắn ngày, đi theo nhóm nhỏ, lựa chọn sản phẩm nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, tìm đến không gian thoáng đãng, trong lành. Theo đó, cùng với Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, một số điểm du lịch cộng đồng khác như: bản Bút (Quan Hóa), bản Mạ (Thường Xuân), bản Năng Cát (Lang Chánh)... tiếp tục là điểm đến thu hút được đông đảo du khách. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), nếu như năm 2017 du lịch cộng đồng mới chỉ thu hút được 300 nghìn lượt khách thì đến năm 2021 loại hình du lịch này đã thu hút tới 730 nghìn lượt khách tham quan (chiếm 22% tổng lượng khách toàn tỉnh năm 2021).

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song trong tương quan so sánh với các sản phẩm du lịch truyền thống, du lịch cộng đồng vẫn là sản phẩm chiếm tỷ lệ không lớn trong cơ cấu lượng khách đến Thanh Hóa. Hiện nay, sản phẩm du lịch cộng đồng chủ yếu thu hút khách du lịch từ các tỉnh phía Bắc, thị trường khách hẹp, khả năng cạnh tranh ở mức trung bình, việc liên kết và thúc đẩy các sản phẩm khác hạn chế... Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng khu vực miền núi còn thiếu, nhất là đường giao thông kết nối nội vùng và ngoại vùng chưa đồng bộ; các dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, y tế, thông tin liên lạc, điện nước... còn nhiều hạn chế, bất cập; nguồn nhân lực còn hạn chế về trình độ và kỹ năng nghề... Đây là những hạn chế cơ bản khiến du lịch cộng đồng tại các địa phương chưa thể phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Vương Thị Hải Yến cho biết: Với xu hướng phát triển du lịch xanh, trong thời gian tới du lịch cộng đồng sẽ là sản phẩm du lịch chiếm ưu thế. Dựa trên tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tỉnh Thanh Hóa có đủ điều kiện để phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng trở thành sản phẩm đặc trưng. Để làm được điều đó, ngay từ ban đầu cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý điểm đến. Việc tập trung quản lý điểm đến sẽ hạn chế đầu tư sai quy hoạch, phá vỡ cảnh quan, đảm bảo môi trường tự nhiên và xã hội; giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. Mặt khác, chú trọng khai thác các yếu tố đặc trưng, có tính khác biệt, tạo điểm nhấn của mỗi địa phương để tránh sự đơn điệu, trùng lặp, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá cũng sẽ được tập trung đẩy mạnh nhằm thu hút đầu tư vào các huyện miền núi, tạo điểm nhấn, hình thành “đầu tàu” dẫn dắt cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch cộng đồng.

Cũng theo bà Vương Thị Hải Yến, việc hướng dẫn cộng đồng dân cư bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống là yếu tố cần đặc biệt chú trọng khi phát triển du lịch cộng đồng, trên cơ sở tránh làm tổn hại đến cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, mặt khác phát huy các giá trị cốt lõi để tạo ra những trải nghiệm khác biệt, dịch vụ tinh tế, chuyên nghiệp, thân thiện tại mỗi điểm đến. Đối với các doanh nghiệp, các khu nghỉ dưỡng, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống cần tăng cường bổ sung các sản phẩm bổ trợ như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cung cấp thực phẩm có khả năng chữa bệnh, mỹ phẩm tự nhiên, spa... từ nguyên liệu tự nhiên, sẵn có của địa phương. Sở VHTTDL sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và kỹ năng mềm, ứng xử văn minh du lịch, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, trở thành sản phẩm nổi bật, có lợi thế cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hoài Anh