FLC Hotels & Resorts công bố loạt chính sách hỗ trợ du khách du lịch an toàn

Hàng loạt giải pháp hỗ trợ linh hoạt đã được áp dụng trên toàn hệ thống quần thể FLC Hotels & Resorts để mang tới trải nghiệm tốt nhất cho du khách, với chính sách nhận hoàn, hủy miễn phí 48 giờ trước giờ check-in; các gói Combo lưu trú biệt lập đi kèm dịch vụ trọn gói cùng hệ thống phòng dịch bài bản và hiệu quả.

Hệ thống quần thể FLC giới thiệu chính sách hoàn hủy phòng linh hoạt trước 48 giờ check in.

Chính sách hoàn hủy linh hoạt trước 48h

FLC Hotels & Resorts là một trong những đơn vị quản lý khách sạn đầu tiên công bố chính sách hỗ trợ linh hoạt, nhằm mang tới tâm lý thoải mái cho du khách và hướng tới “Du lịch an toàn” trong bối cảnh mới.

Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng điều kiện hoàn, hủy miễn phí lên đến 48 giờ trước giờ check-in. Chính sách này sẽ được áp dụng cho tất cả các booking tại hệ thống FLC Hotels & Resorts từ tháng 2/2021, ngoại trừ booking combo.

“Với chính sách này, du khách có thể thoải mái sắp xếp lịch trình để tận hưởng kỳ nghỉ tại những điểm đến an toàn mà không cần lo lắng về phí tổn trong việc hoãn, huỷ phòng”, đại diện FLC Hotels & Resorts cho hay.

Combo lưu trú an toàn tại villa biệt lập, khép kín

Cũng trong đầu tháng 2, nhiều combo lưu trú an toàn tại Villa mang tên gọi “Stay Safe in Style - Du xuân an toàn, đón Tết bình an” đã nhanh chóng được hệ thống quần thể của FLC giới thiệu tới khách hàng. Loại hình lưu trú biệt lập với các dịch vụ ăn - uống - giải trí - giặt là phục vụ khép kín theo tiêu chuẩn 5 sao này đang nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Với diện tích lên tới hơn 530 m2, mỗi villa sở hữu nhiều phòng ngủ và khu sinh hoạt được bố trí khoa học với bể bơi riêng. Đây là không gian lý tưởng để cả gia đình có thể quây quần bên nhau mà mỗi thành viên vẫn có sự riêng tư cho các hoạt động làm việc và giải trí khác nhau.

Không gian tự nhiên thoáng đãng tại villa là “liều thuốc quý giá” trong thời giãn cách (Ảnh: FLC Sầm Sơn).

Với mức giá chỉ từ 1.280.000 VND/người/đêm, khách hàng sẽ được sử dụng trọn vẹn những dịch vụ cao cấp của khu nghỉ, bao gồm: lưu trú tại villa kèm bữa sáng, bữa trưa hàng ngày được phục vụ tại phòng, ưu đãi tới 30% các dịch vụ 5 sao, miễn phí giặt là…

Hệ tiện ích nội khu đẳng cấp giúp du khách an tâm nghỉ dưỡng, thư giãn tối đa (Ảnh: FLC Quy Nhơn).

Chú trọng sự an toàn và thoải mái cho du khách, combo cũng ưu tiên khách check-in riêng và miễn phí check-in sớm, check-out muộn. Khi đặt từ đêm thứ 3 trở lên, khách hàng được giảm giá thêm 10%.

Riêng với chuỗi villa ven biển tại “Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam” FLC Quy Nhơn, khách đặt Combo còn được tặng ngay dịch vụ đón tiễn sân bay để đảm bảo một hành trình an toàn khép kín.

Phòng, chống dịch bài bản

Ngay khi dịch có những diến biến phức tạp đầu tiên, FLC Hotels & Resorts đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở mức độ cao.

Bên cạnh việc bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại các điểm công cộng như hàng ngày, chuỗi quần thể còn tăng cường vệ sinh khử khuẩn, đặc biệt là các điểm tiếp xúc. Khách lưu trú và toàn thể cán bộ nhân viên đều được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế theo quy định…

Du khách tại quần thể FLC nghiêm túc thực hiện các quy định y tế.

Hệ thống nhà hàng, các điểm dịch vụ thực hiện giãn cách khách hàng, đảm bảo khoảng cách an toàn. Với diện tích các khu nghỉ lên tới hàng trăm ha, hàng ngàn phòng khách sạn cùng số lượng nhà hàng và bar lớn, du khách có thể thỏa sức khám phá các dịch vụ đa dạng, thư giãn tối đa trong kỳ nghỉ của mình mà vẫn an tâm về vấn đề sức khỏe.

Đội ngũ nhân viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng bài bản về phòng, chống dịch.

Trong quý 2/2020, nhờ hệ thống phòng dịch 3 lớp bài bản và hiệu quả, FLC Hotels & Resorts từng là một trong những khu nghỉ mở cửa đầu tiên ngay sau thời giãn cách. Những tiêu chuẩn đặc biệt trong dịch vụ và an toàn cũng giúp hệ thống quần thể này nhận được đánh giá cao từ các cơ quan chức năng, các đại sứ quán cũng như khách lưu trú trong và ngoài nước trong thời gian qua.

