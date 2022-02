“Du lịch an toàn - trải nghiệm trọn vẹn”: Xu hướng du lịch trong tình hình mới

Với chủ đề “Du lịch an toàn - trải nghiệm trọn vẹn”, ngành du lịch Thanh Hóa đã, đang tập trung xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động theo lộ trình từ nội tỉnh, nội vùng đến nội địa gắn với việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, hướng đến xây dựng các điểm đến an toàn, với đa dạng trải nghiệm, dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu của du khách trong tình hình mới.

Với hệ tiện ích nội khu đồng bộ khép kín, dịch vụ chất lượng, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn luôn mang đến cho du khách kỳ nghỉ an toàn, hấp dẫn.

Trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, xu hướng “Du lịch an toàn - trải nghiệm trọn vẹn” đã và đang là lựa chọn của khách du lịch. Đây cũng vừa là mục tiêu vừa là giải pháp phát triển của mỗi địa phương trong tình hình mới. Cùng với sự chuẩn bị của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, tỉnh Thanh Hóa cũng đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để mang đến cho du khách dịch vụ du lịch chất lượng cùng đa dạng trải nghiệm. Là đơn vị nòng cốt trong triển khai thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư tổ hợp du lịch nhằm hình thành các sản phẩm du lịch cao cấp, có tính cạnh tranh cao, thu hút khách du lịch. Cùng với đó, định hướng cho các doanh nghiệp đổi mới, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, đặc sắc, đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong năm 2021 vừa qua, tổ hợp dịch vụ du lịch trong dự án trọng điểm “Thành phố Nghệ thuật Monaco - Nghi Sơn” của Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát (thị xã Nghi Sơn) thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Đáng chú ý, tại đây du khách sẽ được trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ du lịch độc đáo, mới lạ như trải nghiệm đường đi xe địa hình ATV có chiều dài hơn 4 km với địa hình đa dạng; đua xe “công thức 1 mini” Go-Kart trên đường đua hiện đại; bơi trên thuyền Kayak trong suốt; tham quan chụp ảnh tại quảng trường nghệ thuật nước - một trong chuỗi 17 quảng trường của dự án Thành phố Nghệ thuật Monaco - Nghi Sơn với những tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc hoàn toàn khác biệt, được lấy ý tưởng từ các yếu tố vật chất tạo nên vũ trụ... Đại dự án Thành phố Nghệ thuật Monaco - Nghi Sơn được phát triển với sự hợp tác thực hiện của những nhà khoa học, kiến trúc sư, các nghệ sĩ có tên tuổi lớn trên thế giới đến từ các nước Mỹ, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ. Với tổng diện tích lên đến 300 ha, có tổng mức đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng. Cùng với đó, các sản phẩm du lịch biển cũng sẽ được Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát đưa vào hoạt động ngay trong năm 2022.

Ông Trịnh Văn Hiệu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát cho biết: Trong thời gian vừa qua, mặc dù gặp vô vàn khó khăn trong phòng chống dịch COVID-19, sự suy giảm thị trường du lịch do tác động của đại dịch, tuy nhiên nắm bắt xu hướng và yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới, đơn vị đã chủ động trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nghiên cứu phát triển các chương trình, sản phẩm du lịch chất lượng cao. Chỉ với 1 điểm đến, du khách sẽ được trải nghiệm những dịch vụ chất lượng cùng nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Trong năm 2022, Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát cũng sẽ tiếp tục đầu tư và hoàn thiện các công trình trong dự án “Thành phố Nghệ thuật Monaco - Nghi Sơn” như: các quảng trường nghệ thuật, công trình Khải hoàn môn Khát vọng, khu phố thương mại, cụm Bulgalow bên sườn núi, cùng những căn biệt thự sang trọng... Hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn.

Phát huy thế mạnh với hệ tiện ích nội khu đồng bộ khép kín, gồm có lưu trú - ẩm thực - chăm sóc sức khỏe - vui chơi giải trí, ngay khi du lịch được khôi phục trở lại sau “4 lần đóng - mở” vào tháng 9-2021, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn được tỉnh lựa chọn là 1 trong 2 điểm đến thí điểm đón khách nội địa. Là điểm đến thu hút lượng lớn khách quốc tế và dòng khách sử dụng dịch vụ cao cấp, cùng với việc chú trọng chất lượng dịch vụ, tại đây toàn bộ quy trình đón tiếp và phục vụ khách đều được đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Đây là điều kiện tiên quyết để FLC Sầm Sơn tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến và thu hút khách du lịch trong bối cảnh hiện nay. Vừa qua, trong dịp Tết Nguyên đán, cùng với các dịch vụ hiện có về chăm sóc sức khỏe, lưu trú, ăn uống, tại đây còn diễn ra lễ hội hoa, hội chợ quê... mang đến cho du khách kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn “Tất cả trong một” mà không phải tiếp xúc với nhiều người, được du khách ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và mức độ an toàn của điểm đến.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Khu đô thị FLC Sầm Sơn: Cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, việc đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, chúng tôi cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện hỗ trợ y tế cần thiết nhằm đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho du khách cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, nghiên cứu các sản phẩm, chương trình kích cầu du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách. Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn rất kỳ vọng sự tăng trưởng về lượng khách trong năm 2022. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra trong năm mới, FLC Sầm Sơn nói riêng, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung rất mong muốn các sở, ban, ngành liên quan có những hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cơ chế đón khách trong trạng thái “bình thường mới” để có thể chủ động đón khách mở rộng, đón các đoàn khách trong nước và xây dựng các tour “bong bóng du lịch”.

Có thể nói, trong tình hình du lịch hiện nay, xu hướng “Du lịch an toàn - trải nghiệm trọn vẹn” đã và đang đặt ra cho các địa phương, điểm đến và cả doanh nghiệp dịch vụ phát triển sản phẩm theo hướng đảm bảo sự thuận tiện và an toàn cho khách du lịch. Theo mục tiêu phát triển du lịch trong năm 2022, tỉnh Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh phối hợp với các địa phương hình thành hành lang an toàn đón khách, đồng thời xây dựng các sự kiện tái khởi động du lịch nội địa liên tỉnh, liên vùng an toàn, linh hoạt. Kết nối các điểm đến, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp, các hãng hàng không xây dựng các gói sản phẩm hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nội địa. Đối với khách du lịch cần phải tự theo dõi sức khỏe và đảm bảo tuân thủ “Thông điệp 5K” và các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm, tuân thủ các quy định của điểm đến cũng như quy định, hướng dẫn của đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch, cùng góp phần xây dựng hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa an toàn, hấp dẫn”.

Bài và ảnh: Hoài Anh