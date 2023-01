Đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BQL Khu BTTN) Pù Luông được giao quản lý 16.999,81 ha, nằm trên địa bàn 9 xã thuộc huyện Quan Hóa và Bá Thước với nhiều hệ động, thực vật quý hiếm. Hiện nay, xung quanh khu bảo tồn có hơn 18.000 người sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhập còn phụ thuộc vào nguồn lợi khai thác rừng.

Cán bộ kiểm lâm BQL Khu BTTN Pù Luông và lực lượng BVR nghỉ giải lao trong buổi tuần rừng.

Trước thực tế trên, BQL Khu BTTN Pù Luông luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và được triển khai thường xuyên trong năm. Vì vậy, BQL Khu BTTN Pù Luông đã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định về quản lý, bảo vệ rừng (BVR), bảo tồn đa dạng sinh học đến người dân; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về khai thác, vận chuyển lâm sản trong khu bảo tồn. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, Bá Thước và chính quyền địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, các tổ BVR ở thôn, bản kiểm tra an ninh rừng theo định kỳ. Riêng năm 2022, đơn vị đã tổ chức được 39 hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư với 2.305 lượt người tham gia; 1 lớp tập huấn sử dụng phần mềm bản đồ Mapinfor cho lực lượng kiểm lâm với 20 người tham gia; 2 lớp tập huấn về chính sách BVR cho lực lượng BVR cộng đồng với 95 người tham gia. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với các tổ BVR cộng đồng tập trung tuần tra, kiểm tra an ninh rừng được 2.276 lần. Hợp đồng nguyên tắc khoán BVR với 39 cộng đồng và 6 cá nhân trên tổng diện tích 16.616,5 ha. Chi trả tiền công khoán BVR cho 39 cộng đồng và 8 cá nhân nhận khoán năm 2021; lập danh sách theo dõi quản lý 89 đối tượng tình nghi về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trên địa bàn; phát hiện và xử lý 6 vụ, trong đó 5 vụ khai thác gỗ trái pháp luật, 1 vụ lấn, chiếm rừng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp Kho bạc Nhà nước là 48 triệu đồng; tịch thu 2 cưa xăng, 1 rìu và 2 con dao. An ninh rừng cơ bản được ổn định, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng, không có điểm nóng về khai thác, phá rừng trái pháp luật; các hành vi xâm canh rừng đặc dụng trái phép được phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời.

Phó Giám đốc BQL Khu BTTN Pù Luông Phạm Văn Hùng cho biết: Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ 16.999,81 ha rừng đặc dụng được giao quản lý, BQL Khu BTTN Pù Luông sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học. Ký cam kết với các hộ dân sống liền kề không lấn chiếm, xâm lấn đất rừng đặc dụng và cấm người ra vào rừng, chăn thả gia súc trái phép trong rừng đặc dụng. Thực hiện hiệu quả công tác khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng trong vùng lõi của khu bảo tồn; quy hoạch, phát triển rừng vùng đệm gắn với đề án phát triển rừng gỗ lớn. Tập trung kêu gọi thu hút đầu tư nhằm phát triển du lịch sinh thái gắn với sinh kế của người dân vùng đệm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn đa dạng sinh học.

Bài và ảnh: Tiến Đạt