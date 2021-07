Cơ sở lưu trú đẩy mạnh việc tiếp cận các kênh bán phòng online

Cùng với sự đầu tư, phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch thì lĩnh vực kinh doanh dịch vụ này cũng đang tiếp cận nhanh với xu hướng đặt phòng trực tuyến, thanh toán điện tử và cung cấp tiện ích thông qua hình thức online.

Đẩy mạnh việc tiếp cận khách hàng thông qua các kênh cung cấp dịch vụ lưu trú online là chiến lược của Jungle Lodge Pu Luong (huyện Bá Thước) trong thời gian tới.

Kênh bán phòng trung gian OTA (Online Travel Agent) là một kênh phân phối phòng rất phổ biến hiện nay, với những cái tên tiêu biểu như: TripAdvisor, Agoda, Expedia, Booking, Traveloka... Theo đó, các cơ sở lưu trú sẽ hợp tác với các OTA để đăng thông tin đặt phòng lên hệ thống website của họ. Với mỗi phòng được khách du lịch đặt, các đại lý sẽ được hưởng phần trăm thỏa thuận theo giá phòng từ khách sạn. Hiện nay, có rất nhiều du khách lựa chọn hình thức đặt phòng này, bởi sự thuận tiện, giá tốt và có thể tham khảo được nhiều thông tin khách sạn.

Theo quản lý khu nghỉ dưỡng Jungle Lodge Pu Luong (huyện Bá Thước) Bùi Việt Anh, các kênh OTA đang hỗ trợ rất tốt cho hoạt động bán phòng của các khách sạn và ngày càng được du khách đón nhận. Bởi với chính sách ưu đãi từ các khách sạn dành cho đối tác OTA, du khách sẽ được tiếp cận mức giá hấp dẫn hơn khi mua phòng trực tiếp với khách sạn. Cùng với đó, qua mỗi giao dịch khách hàng còn được cộng điểm tích lũy để được hưởng nhiều ưu đãi cho những giao dịch tiếp theo. Do đó các kênh OTA là một trong những sự lựa chọn tối ưu dành cho khách hàng, là nơi để khách hàng phản ánh giá trị trải nghiệm, giúp khách hàng cân nhắc và lựa chọn cơ sở lưu trú.

Đối với các kênh cung cấp dịch vụ lưu trú online, ngoài OTA còn phải kể đến các fanpage trên mạng xã hội facebook. Thông qua các trang fanpage, khách hàng sẽ tìm hiểu thông tin điểm đến, review của khách hàng đã sử dụng dịch vụ, kiểm tra tình trạng phòng và đặt phòng trực tiếp ngay trên trang facebook của cơ sở lưu trú. Ưu thế của kênh này đó là sự thuận tiện trong giao dịch, phương thức truyền thống, dễ dàng thực hiện, được tư vấn và tìm hiểu thông tin theo cách mà khách hàng mong muốn.

Tuy nhiên, cũng theo quản lý khu nghỉ dưỡng Jungle Lode Pu Luong, thực tế hiện nay, lượng khách đến với Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông thông qua các kênh này còn rất hạn chế. Một phần do các cơ sở lưu trú chậm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh, một phần do các yếu tố chủ quan và từ phía du khách. Đối với du khách Việt, sau khi đã sử dụng dịch vụ thường không phản hồi hoặc không đánh giá sao, review trên các trang bán phòng online, do đó độ tương tác chưa cao, chưa thu hút được sự quan tâm của du khách. Trong khi đó, đánh giá từ những trải nghiệm thực tế có khi được du khách tin cậy hơn cả những trang thông tin chuyên về khảo sát, xếp hạng, đánh giá du lịch chuyên nghiệp... Và ngay tại Jungle Lodge Pu Luong, lượng khách đến với khu nghỉ dưỡng từ các kênh này mới chỉ chiếm khoảng 2%.

Thực tế, do ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ nên không ít cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh chưa muốn tiếp cận với kênh OTA, đặc biệt là tại các khu du lịch biển. Bởi, mùa cao điểm du lịch, lượng khách lớn, công suất đặt phòng tại các khu du lịch biển thường đạt từ 90 - 100%. Do đó các khách sạn sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa lợi nhuận, không cần tiếp cận các kênh bán hàng. Vì khi thông qua kênh OTA, các cơ sở lưu trú thường phải mất khoản phí 15 - 25%, trong khi đó bán trực tiếp cho khách sẽ không mất khoản chi phí này.

Phân tích về các ưu thế vượt trội khi tham gia các kênh bán phòng OTA, đại diện một số khách sạn lớn trên địa bàn tỉnh cho rằng, mặc dù hiện nay tổng lượng khách đến lưu trú tại Thanh Hóa thông qua các kênh trung gian này còn ở mức hạn chế, song đây là lượng khách ổn định và phát triển trong thời gian tới, đặc biệt là khi du lịch phục hồi trở lại. Cùng với đó, thông qua các kênh OTA còn giúp cơ sở lưu trú tiết kiệm chi phí marketing để quảng bá thương hiệu. Về phía các OTA, họ có thể cung cấp giá phòng rất rẻ cho khách hàng nhờ sẵn sàng trả tiền trước để mua một số lượng phòng nhất định trong thời gian dài. Qua đó không chỉ thúc đẩy tăng trưởng lượng khách, doanh thu, mà còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch.

Có thể nói, bên cạnh lợi ích thì các kênh phân phối phòng online cũng được xem là sân chơi đầy thử thách. Bởi, muốn đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ trực tuyến, các cơ sở lưu trú cần phải có một nền tảng tốt, không chỉ về công nghệ mà còn là các điều kiện về hệ thống cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ. Bởi, với nền tảng công nghệ hiện nay, du khách sẽ dễ dàng tìm kiếm, so sánh, chủ động đăng bình luận, đánh giá về khách sạn, chất lượng dịch vụ.

Ông Trần Đình Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhấn mạnh: Khi các cơ sở lưu trú đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ trực tuyến, nhân lực và chất lượng dịch vụ là quan trọng. Bởi lẽ, để phát triển du lịch trực tuyến, đòi hỏi đội ngũ quản lý phải nắm bắt được xu thế, hiểu tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển. Thêm vào đó, việc số hóa dữ liệu liên quan đến điểm đến và các dịch vụ du lịch liên quan cần đảm bảo chất lượng như đã quảng cáo trên các kênh cung cấp dịch vụ online. Như vậy mới tạo niềm tin được với khách hàng và xa hơn là góp phần tạo nên môi trường kinh doanh dịch vụ du lịch theo hướng văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: Hoài Anh