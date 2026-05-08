Đón đầu hơn 8 triệu du khách/năm: Mặt bằng kinh doanh nào đang tạo “cơn địa chấn” tại Thanh Hóa?

Tọa lạc tại giao điểm hai tuyến đại lộ huyết mạch sầm uất bậc nhất xứ Thanh, tổ hợp thương mại Mini Orchard tại Vinhomes Star City mang đến đặc quyền khai thác “dòng chảy” triệu lượt khách, tạo đòn bẩy bứt phá doanh thu và nới rộng biên lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Giải quyết bài toán khách "đến nhanh, đi vội"

Dù sở hữu quán cà phê ở vị trí đắc địa, lưu lượng giao thông qua lớn, anh Lê Đăng (35 tuổi, Thanh Hóa) vẫn trăn trở vì khách “vội đến, vội đi”. Anh phân tích, do mặt bằng quán thiếu hụt hệ sinh thái tiện ích đi kèm như bãi đỗ xe, siêu thị và khu vui chơi nên khách hàng thường không nán lại lâu.

"Vị trí đẹp có thể kéo khách tạt vào nhưng sự đơn điệu, thiếu tiện ích xung quanh lại đẩy họ đi ngay. Khách vội vã uống xong tách cà phê là rời đi, mình muốn giữ chân để bán thêm đồ ăn nhẹ hay các dịch vụ khác cũng lực bất tòng tâm", anh Đăng quan ngại.

Mini Orchard sở hữu tọa độ kim cương tại giao điểm Nam Sông Mã và Nguyễn Hoàng.

Tình trạng trên không chỉ là bài toán của riêng anh Đăng, mà là “nỗi đau” chung của mô hình bán lẻ truyền thống khi không thể tối ưu biên lợi nhuận trên từng tệp khách.

Dữ liệu từ các tổ chức nghiên cứu bán lẻ hàng đầu thế giới như ICSC hay JLL chỉ ra rằng, việc tích hợp khéo léo chuỗi F&B và không gian giải trí đa trải nghiệm có thể kéo dài thời gian lưu trú của khách hàng lên tới 30% - 40%. Còn thống kê đo lường thực tế từ Path Intelligence cho thấy cứ mỗi 1% thời gian khách hàng nán lại, doanh thu bán hàng sẽ tăng tương ứng 1,3%.

Vì vậy, để biến những vòng xe hối hả thành dòng tiền thật “chạy” thẳng vào két sắt, mặt bằng kinh doanh cần lực hấp dẫn đủ mạnh khiến khách hàng chủ động dừng chân, sẵn sàng trải nghiệm và liên tục chi tiêu. Đó cũng là lý do vì sao ngay khi xuất hiện tại Vinhomes Star City, Mini Orchard lập tức tạo nên “cơn địa chấn”, thu hút dòng vốn đầu tư.

Mở khóa "mỏ vàng" giao thương từ dòng khách triệu đô

Mini Orchard sở hữu vị thế độc tôn khi “điểm danh” tại điểm giao của hai đại lộ huyết mạch bậc nhất xứ Thanh là Nam Sông Mã và Nguyễn Hoàng. Từ đây, khách hàng chỉ mất vỏn vẹn 2 phút để di chuyển tới trung tâm hành chính mới của Thanh Hóa, 15 phút để tận hưởng bầu không khí tại bãi biển Sầm Sơn. Mỗi ngày, tọa độ kim cương đón nhận dòng khách di chuyển liên vùng ước tính lên tới 300.000 lượt qua lại, cùng với dư địa khai thác khoảng 8 triệu du khách mỗi năm đổ về Sầm Sơn.

Mini Orchard còn nắm trong tay “mỏ vàng” là tệp khách hàng có mức chi tiêu cao ngay nội khu. Là cấu phần chân đế của 3 tòa tháp căn hộ The Sentosa, Mini Orchard sở hữu đặc quyền tiếp cận trực tiếp với hàng trăm căn hộ ngay phía trên, cùng cộng đồng 4.000 cư dân tinh hoa.

Sự kết hợp giữa vị trí giao thông đắc địa và tệp khách hàng đẳng cấp giúp hoạt động mua sắm, ẩm thực và giải trí luôn duy trì được nhịp độ sầm uất xuyên suốt ngày đêm.

Shop khối đế Mini Orchard sở hữu nguồn khách “sân nhà” khổng lồ.

Khác biệt hoàn toàn với nhiều điểm thương mại đơn lẻ vốn chỉ “đón dòng người đi qua”, tổ hợp Mini Orchard được quy hoạch bài bản theo mô hình phân tầng đa chức năng cùng hệ ngành hàng đa dạng. Thiết kế này không chỉ kéo dài thời gian khách hàng lưu lại mà còn trực tiếp kích hoạt hàng loạt nhu cầu tiêu dùng kế tiếp.

Dòng chảy giao thương bắt đầu từ Lively Hub (tầng 1 và 2), nơi bùng nổ nhu cầu mua sắm và ẩm thực với sự góp mặt của hệ thống quán Café, chuỗi F&B thời thượng, siêu thị tiện lợi và showroom đẳng cấp. Đây sẽ là “phễu đón khách” chủ lực, tạo ra nguồn doanh thu tức thì cho Mini Orchard.

Sau khi mua sắm, dòng khách tiếp tục bị hấp dẫn và được dẫn dắt lên Wellness Hub (tầng 3) - “ốc đảo chữa lành” được quy hoạch chuyên biệt cho các dịch vụ y tế cao cấp, spa trị liệu, fitness và giáo dục. Khu vực này được ví như “mỏ neo” vững chắc vỗ về thân - tâm - trí, giữ chân tệp khách hàng trung thành với mức chi tiêu cao.

Đỉnh cao của sự cộng hưởng chuỗi giá trị nằm ở Elite Business Hub (tầng 3A đến tầng 5), quy tụ các không gian văn phòng Co-working hiện đại, studio nghệ thuật và showroom cao cấp. Hàng ngàn chuyên gia, trí thức và nhân viên văn phòng làm việc tại đây sẽ lấp đầy hoàn toàn khoảng trống kinh doanh vào giờ hành chính, trở thành nguồn tiêu thụ khổng lồ cho các dịch vụ ăn uống, giải trí ở các tầng phía dưới.

Chuỗi tiện ích đẳng cấp tại Mini Orchard.

Đặc biệt, khả năng vận hành 24/7 và hoàn toàn không phát sinh gánh nặng phụ phí ngoài giờ giúp các doanh chủ bứt phá khỏi rào cản thời gian. Giờ đây, các cửa hàng có thể rực sáng ánh đèn suốt đêm, khai thác triệt để “nền kinh tế không ngủ” và tối đa hóa biên độ lợi nhuận.

Nhằm chắp cánh cho giới doanh chủ tại Mini Orchard, chủ đầu tư đã tung ra bộ chính sách tài chính “nhìn đâu cũng thấy lời”. Đầu tiên là chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm kéo dài nửa thập kỷ, giúp nhà đầu tư chủ động dòng tiền và an toàn trước mọi biến động.

Song song với đó, chương trình “Hỗ trợ doanh chủ kinh doanh sớm” mang đến gói ưu đãi trực tiếp 3% giá bán và cộng hưởng cùng 24 tháng miễn phí quản lý. Các nhà đầu tư là thành viên VinClub còn được tối ưu hóa lợi nhuận với mức ưu đãi 0,8% - 1,3%, tùy hạng thẻ.

“Mùa vàng du lịch Sầm Sơn đã đến và khi nhìn dòng khách hối hả đổ về, mình nhận ra cơ hội sở hữu Mini Orchard đang rộng mở, nhưng có lẽ sẽ chỉ dành cho những ai nhanh chân mà thôi”, anh Đăng chia sẻ.

NL