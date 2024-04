Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa có nhiều tiến bộ tại Cuộc đua xe đạp toàn quốc - Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2024

KẾT QUẢ TỔNG SẮP CHUNG CUỘC Cúp Truyền hình HTV 2024 Áo Vàng: Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc trời An Giang) Áo Xanh: Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc trời An Giang) Áo Trắng: Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) Áo Cam: Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời An Giang) Áo Chấm Đỏ: Igor Frolov (Thành phố Hồ Chí Minh New Group) ĐỒNG ĐỘI 1. Vinama TP. HCM 2. Tập Đoàn Lộc Trời 3. Domesco Đồng Tháp