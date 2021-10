Xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc ở xã Trung Chính

Thời gian qua, xã Trung Chính (Nông Cống) đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp giải tỏa tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh và họp chợ. Nhờ đó, nhiều điểm chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn đã được giải tỏa, bảo đảm đường thông thoáng, môi trường sạch đẹp.

Các gian hàng được đặt cố định đồng thời kẻ vạch giới hạn, nếu lấn chiếm quá vạch sẽ bị nhắc nhở và xử phạt nghiêm khắc.

Xã Trung Chính có tuyến Quốc lộ 45, cùng nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã qua địa bàn; đồng thời, chợ Cầu Quan đầu tư xây dựng cạnh tuyến Quốc lộ 45; đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, dân sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, cách đây hơn 3 tháng, vào giờ cao điểm hàng ngày, các phương tiện tham gia giao thông đoạn khu vực Cầu Quan, xã Trung Chính (Nông Cống) khó khăn và thường xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân chủ yếu do người dân bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường, nhiều điểm trở thành chợ tạm, chợ cóc... Để giải quyết vấn nạn này, chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền đến người dân không họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường; đồng thời, sơn kẻ vạch giới hạn, nếu lấn chiếm quá vạch sẽ bị nhắc nhở và xử phạt theo quy định. Cùng với đó, triển khai lắp đặt 15 mắt camera giám sát giao thông tại những vị trí xung yếu nhằm giám sát việc chấp hành của người dân. Hệ thống camera với hình ảnh truyền về sẽ được cán bộ trực theo dõi liên tục, nếu phát hiện vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, lực lượng công an sẽ trực tiếp xử phạt. Nhờ đó, đến nay, các tuyến đường chính qua địa bàn xã đã thông thoáng. Thậm chí, khu vực vốn dĩ không có vỉa hè, nhưng nhờ tuyên truyền tích cực của xã, các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến Quốc lộ 45 còn tình nguyện hiến đất của gia đình để làm vỉa hè. Ông Lê Văn Việt, xã Trung Chính, chia sẻ: Việc xã giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc không chỉ giúp cho những hộ gia đình gần chợ như gia đình tôi có không gian thông thoáng hơn, mà tình trạng ách tắc giao thông không còn xảy ra.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Trung Chính, cho biết: Ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, công an xã tiếp tục giám sát qua camera để xử lý nghiêm những vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tái lấn chiếm lòng, lề đường để bán hàng, cũng như các vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Tuy nhiên, việc xử lý chợ tạm, chợ cóc hiện nay mới chỉ là giải quyết phần “ngọn”, bởi vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là bài toán mưu sinh của người dân chuyên kinh doanh. Để các tiểu thương có nơi kinh doanh ổn định, anh Hoàng Ngọc Hà, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Thanh Hóa, đã đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo chợ Cầu Quan, với vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Hiện nay chợ có 100 ki-ốt, nhưng mới có 60 ki-ốt được người dân thuê bán hàng. Vì vậy, doanh nghiệp đề nghị chính quyền xã Trung Chính, công an xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người dân vào buôn bán tại chợ, góp phần khắc phục triệt để việc họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn.

Bài và ảnh: Thảo Chi