Xây dựng Liên Chi hội Khoa học lịch sử LLVT Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Trong những năm qua, Liên Chi hội Khoa học lịch sử lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn lịch sử LLVT Thanh Hóa nói riêng và các công trình lịch sử của tỉnh nói chung.

Các đại biểu dự hội nghị ban chấp hành mở rộng và kết nạp hội viên Liên Chi hội Khoa học lịch sử LLVT tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Liên Chi hội Khoa học lịch sử LLVT Thanh Hóa thành lập ngày 15-9-2015 theo Quyết định số 16/QĐ-HSH của Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động với phương châm chú trọng chất lượng hơn số lượng, từ 36 hội viên ban đầu, đến nay liên chi hội đã có 63 hội viên được Trung ương Hội cấp thẻ hội viên và một mạng lưới cộng tác viên rộng lớn trên 20 người đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực có liên quan đến LLVT, có nguyện vọng xin gia nhập liên chi hội. Cùng với đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa, ngày 2-7-2021 liên chi hội đã được kết nạp là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, nhằm gắn kết với phong trào hoạt động chung, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của liên chi hội.

Xác định công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử LLVT là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục của liên chi hội, các hội viên đã tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương Hội tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; tích cực nghiên cứu, biên soạn và hoàn thành in ấn tập I, II, III sách “Khoa học Lịch sử quốc phòng - an ninh Thanh Hóa xưa và nay”. Các cuốn sách này được đánh giá là công trình tài liệu lịch sử quý hiếm, có giá cao, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đông đảo cán bộ và Nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, tập III dày 820 trang do Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành, được Thượng tướng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu viết lời đề tựa trước lúc đi xa; Tiến sĩ Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh viết lời giới thiệu; PGS TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam gửi thư chúc mừng.

Thời gian qua liên chi hội cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, khuyến khích học sử; tích cực tham gia viết bài trong các sự kiện của tỉnh như: 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, các điển hình tiên tiến LLVT trên các báo, tạp chí: Quân đội Nhân dân, Giáo dục và Thời đại, Kinh doanh và Pháp luật, Báo Thanh Hóa...; tham gia các cuộc thi tìm hiểu về quan hệ đặc biệt Việt - Lào, về sự kiện 92 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng trong cuộc sống của tôi... Một số hội viên là tác giả nhiều đầu sách có giá trị, được mời viết bài, mời tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn các công trình địa chí của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường; được cấp thẻ tham dự các hội nghị báo cáo viên của tỉnh. Nhiều hội viên được tôn vinh danh hiệu cao quý như: Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu, Nhà Khoa học của nhà nông, Kỷ lục người đúc và tặng trống đồng khắc họa hình ảnh Bác Hồ nhiều nhất...

Cùng với đó, liên chi hội đã tích cực tham gia góp ý kiến vào Đề án “Xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 1930, tầm nhìn đến năm 2045”, Đề án “Ngân hàng tên đường phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”... Tham gia 2 hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu bộ từ điển Thái - Việt trên địa bàn Thanh Hóa” do UBND huyện Thường Xuân thực hiện; “Bộ từ điển tiếng Thái cổ đưa vào phần mềm vi tính” do ông Hà Văn Thương thực hiện.

Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, liên chi hội còn đặc biệt quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội thông qua nhiều hoạt động như năm 2017 phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh in và phát hành sách “Văn quan - Võ tướng xứ Thanh” huy động được số kinh phí để tặng 3 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Quang (Đông Sơn), xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc), xã Yên Phú (Yên Định), mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển Dân tộc học các tỉnh phía Nam tặng quà cho các hộ gia đình chính sách nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Triệu Sơn, Bá Thước, Vĩnh Lộc; trao quà cứu trợ các gia đình bị thiệt hại do bão, lụt năm 2019 tại xã Trung Thành (Quan Hóa) bằng nguồn kinh phí vận động với tổng số tiền trên 100 triệu đồng...

Thời gian tới, liên chi hội sẽ tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, phát huy bản chất tốt đẹp của “Người lính Cụ Hồ” hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng liên chi hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trần Văn Thịnh

Chủ tịch Liên Chi hội Khoa học Lịch sử LLVT tỉnh Thanh Hóa