Xã Quảng Minh: Nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án

Giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các dự án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Quảng Minh thời gian qua. Với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và được sự đồng thuận của người dân, công tác GPMB đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Mặt bằng quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn đã được giải phóng.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn xã Quảng Minh sẽ triển khai nhiều dự án lớn, nhất là dự án đường Ba Voi - Sầm Sơn, nhà máy xử lý chất thải rắn và nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng. Đây là những dự án trọng điểm của tỉnh và TP Sầm Sơn; đồng thời, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của xã. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai GPMB vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận, thậm chí bị các đối tượng xấu lợi dụng để kích động, gây cản trở cho quá trình thực hiện các dự án và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để công tác GPMB được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, ban chấp hành đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết 08-QĐ/ĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trọng tâm là công tác GPMB trên địa bàn xã Quảng Minh. Theo đó, địa phương ưu tiên tối đa cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, nhất là công tác an ninh phục vụ GPMB thực hiện các dự án. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đề ra các giải pháp, cách làm linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với tình hình địa phương. Qua đó, bảo đảm tốt an ninh trật tự trong công tác kiểm kê tài sản, giải phóng tất cả các dự án tại địa phương, nhất là các dự án trọng điểm.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về việc di dời, tái định cư và thu hồi đất phục vụ các dự án, xã Quảng Minh đã tập trung tuyên truyền sâu rộng việc GPMB triển khai các dự án đến các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của dự án đối với sự phát triển của địa phương, cũng như những lợi ích mà các dự án này mang lại cho cộng đồng và từng người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để Nhân dân nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi đất, chế độ, chính sách bồi thường đối với các hộ gia đình có đất bị thu hồi GPMB, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Đặc biệt, địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng xấu muốn kích động, cản trở việc GPMB trên địa bàn. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác quản lý đất đai, tài chính ngân sách và chính sách bồi thường GPMB. Xác định GPMB là nhiệm vụ khó khăn nhưng phải làm triệt để, thời gian qua, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị có liên quan để xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho các cuộc cưỡng chế GPMB và các cuộc kiểm kê bắt buộc trên địa bàn xã. Tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng kích động người dân chống đối việc thực hiện các dự án; đồng thời, thực hiện các chế độ, chính sách đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng từ các dự án...

Năm 2021, UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt chi trả tiền bồi thường GPMB cho 51/51 hộ gia đình tại dự án nghĩa trang thành phố; 33/33 hộ thuộc dự án nhà máy xử lý chất thải rắn; 26 hộ đất ở/63 hộ thuộc dự án đường Ba Voi - Sầm Sơn; 107 hộ/119 hộ thuộc dự án tái định cư Đồng Su. Các hộ còn lại UBND xã đã tổ chức xác minh nguồn gốc đất và trình UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt. Riêng dự án khu tái định cư Đồng Nhè, Đồng Bình, Đồng Ao hiện tại đang tổ chức kiểm kê, kiểm đếm, xác định hiện trạng diện tích đất, khối lượng tài sản - vật kiến trúc, cây trồng, hoa màu trên đất. Cùng với đó, trong quý I-2022, UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý dự án TP Sầm Sơn xác định hiện trạng diện tích đất, khối lượng tài sản, vật kiến trúc, cây trồng, hoa màu trên đất và xác minh nguồn gốc sử dụng đất của các hộ thuộc phạm vi thu hồi các dự án tái định cư Đồng Ao, đường Ba Voi - Sầm Sơn.

Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, cho biết: Hiện địa phương đang triển khai 5 dự án với tổng diện tích cần thu hồi là 206.040,1m2. Cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và huy động sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, thường xuyên động viên, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ có diện tích đất ở, đất nông nghiệp thuộc diện bị thu hồi đất, nhằm tạo sự đồng thuận của Nhân dân. Nhờ đó, công tác GPMB phục vụ các dự án trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả hết sức khả quan. Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc kiểm kê 206.040m2; hoàn thành việc chi trả 89406,6m2, với tổng số tiền đã chi trả là trên 43,1 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Trần Giang