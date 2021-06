Xã Ngư Lộc chủ động các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trong mùa mưa bão năm nay, xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tàu thuyền của ngư dân xã Ngư Lộc.

Người dân xã Ngư Lộc chủ yếu sống bằng nghề khai thác và chế biến hải sản, với ngư trường truyền thống là khu vực Vịnh Bắc bộ và vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... Hiện, toàn xã có 327 phương tiện tham gia khai thác hải sản, với tổng công suất 70.860 CV và 2.541 lao động trực tiếp trên biển. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hiện tượng biến đổi khí hậu, thiên tai diễn ra khó lường, để chủ động phòng, chống với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân, ngay từ những tháng đầu năm 2021, UBND xã Ngư Lộc đã xây dựng và triển khai kế hoạch PCTT&TKCN đến các đoàn thể chính trị, thôn, chủ phương tiện và Nhân dân trên địa bàn. Kiện toàn và thành lập đội tàu thuyền cứu hộ trên biển với 12 phương tiện của địa phương tham gia. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo trên bờ, tổ chức quán triệt cho lực lượng và chủ phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn để thống nhất các phương án ứng cứu, cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện. Các phương tiện trong đội cứu hộ của xã đều là những tàu thuyền công suất máy từ 350 đến 829 CV, trước khi đưa tàu về nơi trú ẩn phải chuẩn bị đủ dầu, lương thực, thực phẩm từ 3 đến 5 ngày cho 5 - 7 người sinh hoạt trên tàu và neo đậu nơi thuận tiện để khi có lệnh điều động là lập tức lên đường cứu hộ, cứu nạn. Với đặc thù là địa phương có mật độ dân cư đông đúc, đường giao thông đi lại chật hẹp, khi bão đổ bộ cộng với triều cường sẽ có nguy cơ làm vỡ đê, nước biển tràn vào gây ngập lụt ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Xã Ngư Lộc xây dựng phương án di dân tuyến mép nước và di dân toàn bộ, tiến hành rà soát, phân công cán bộ đến từng hộ tuyên truyền, vận động các hộ tự đăng ký di dời. Phấn đấu 90 - 95% hộ dân sống gần mép nước đăng ký di dời vào các hộ có người thân, họ hàng ở tuyến trong. Đối với phương án di dời dân toàn bộ, vận động từ 40 - 50% các hộ tự đăng ký di dời đến các hộ ở các xã Tây kênh De.

Ông Nguyễn Hải Năm, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, cho biết: Công tác PCTT, sơ tán tàu thuyền, cứu hộ cứu nạn, di dời dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Khi có tin báo bão, áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã thông báo, các đơn vị phải tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới để có phương án sát với tình hình cụ thể của từng đơn vị. Các thôn phải tổ chức kiểm đếm, báo cáo cụ thể từng phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển và kêu gọi về nơi trú ẩn an toàn. Huy động lực lượng, cơ sở vật chất cho công tác PCTT, di dời dân, sơ tán tàu thuyền, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm phương châm 4 tại chỗ. Vận động các chủ phương tiện thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ tàu cá, gia hạn đăng ký, đăng kiểm đến hạn, mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên. Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, phao cứu sinh, máy bộ đàm, ICOM bảo đảm thông tin liên lạc giúp đỡ nhau trong sản xuất, PCTT&TKCN, nhất là bảo vệ, hỗ trợ nhau trong quá trình đi khai thác, đảm bảo công tác an ninh, an toàn trên biển. Củng cố hoạt động các tổ đoàn kết, tổ chức đi sản xuất theo từng nhóm để hỗ trợ nhau. Yêu cầu các chủ tàu cá hoạt động trên biển bật các thiết bị liên lạc trên tàu luôn hoạt động 24/24 giờ. Khi có thông tin tàu cá gặp sự cố, ngừng khai thác, sẵn sàng ứng cứu ngay.

Bài và ảnh: Lê Hợi