Vượt dịch hiến máu an toàn

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Nhiều sự kiện hiến máu tình nguyện bị hoãn/lùi lịch tổ chức. Song, hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh vẫn thu hút nhiều người tham gia. Hàng nghìn tình nguyện viên đã vượt dịch hiến máu an toàn, góp phần tiếp thêm nguồn sống cho người bệnh, nhân lên những giá trị nhân ái.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Thanh” tại TP Thanh Hóa.

Những tấm lòng nhân ái

Với tinh thần “sẻ giọt máu đào trao niềm hy vọng” và “máu có thể chờ người bệnh - người bệnh không thể chờ máu” nhiều tình nguyện viên đã không ngại dịch bệnh, đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại điểm hiến máu cố định và những sự kiện hiến máu tình nguyện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đều đặn 3 tháng/lần, anh Đồng Khắc Luân (Nông Cống) vượt chặng đường gần 30km đến điểm hiến máu cố định tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh (TP Thanh Hóa) để hiến máu tình nguyện. Với tâm nguyện sẻ chia yêu thương, từ đầu năm đến nay, anh đã hiến máu 4 lần (tổng số hiến máu 31 lần). Không chỉ là một gương điển hình trong phong trào hiến máu, anh còn vận động vợ, con trai, người thân và bạn bè cùng tham gia hiến máu. Anh Luân chia sẻ, hiểu sự cần thiết của máu đối với việc cứu chữa người bệnh, máu không thể sản xuất như các dược phẩm khác mà chỉ có con người mới chia sẻ cho nhau. Đặc biệt, vào thời điểm dịch bệnh, tình trạng khan hiếm máu thường xuyên xảy ra, do đó, tôi duy trì hiến máu trong mùa dịch.

Một ngày giữa tháng 10, chị Trịnh Thị Thanh Lạng, xã Cẩm Tâm (Cẩm Thủy) cùng 3 con của mình có mặt từ sớm, xếp hàng giãn cách trước điểm hiến máu tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Cẩm” do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cẩm Thủy tổ chức. Chị Lạng cho biết: Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với quy trình hiến máu, tiếp nhận máu đều được tổ chức đảm bảo quy định phòng, chống dịch, nên tôi và những người hiến máu trong đợt này đều cảm thấy an tâm.

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp song vẫn có nhiều người luôn trong tâm thế sẵn sàng, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Toàn tỉnh hiện có 85% số tình nguyện hiến máu nhắc lại. Có hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu thường xuyên 3 tháng/lần với hiến máu toàn phần và hiến tiểu cầu khi có nhu cầu điều trị. Điều đặc biệt là nếu như trước đây, lượng người tham gia hiến máu chủ yếu là sinh viên, đoàn viên, thanh niên trường học, nhân viên y tế thì hiện nay đối tượng người tham gia hiến máu đã được mở rộng như, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự do. Điển hình như anh Nguyễn Văn Chung, TP Sầm Sơn, là lao động tự do song những năm gần đây, qua các kênh truyền thông anh đã hiểu hơn về hiến máu tình nguyện. Do đó, anh thường xuyên liên lạc với Chủ nhiệm Câu lạc bộ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tỉnh để đăng ký hiến máu, tiểu cầu phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Điều này cho thấy, nhận thức và hành động của người dân về vai trò của máu trong điều trị/cấp cứu bệnh nhân và công tác hiến máu tình nguyện đã được thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Lan tỏa những tấm lòng mùa dịch

Theo tổng hợp của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 90 sự kiện hiến máu được tổ chức. Có hơn 35.000 người đăng ký tham gia hiến máu và đã tiếp nhận hơn 30.000 đơn vị máu an toàn (vượt chỉ tiêu đặt ra). Trong đó, Chương trình Hành trình đỏ đợt 1, năm 2021 đã tiếp nhận 3.372 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Các điểm hiến máu đều tổ chức an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Số máu tiếp nhận được chuyển trực tiếp về Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chị Nguyễn Thị Mạnh, Trưởng ban chăm sóc sức khỏe - hiến máu tình nguyện (Hội Chữ thập đỏ tỉnh), Chủ nhiệm Câu lạc bộ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết: “Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hội đã triển khai các giải pháp để các buổi tuyên truyền, vận động và triển khai hiến máu tình nguyện diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đẩy mạnh truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động hiến máu tình nguyện theo chủ đề, chủ điểm trên facebook, zalo... Đặc biêt, các tình nguyện viên thường xuyên đăng tải thông tin của các trường hợp bệnh nhân cần máu cấp cứu, điều trị bệnh và các gương hiến máu tiêu biểu. Từ đó, góp phần vận động người dân tham gia hiến máu; khơi dậy tinh thần nhân đạo trong cộng đồng.

Bà Trịnh Thị Tiếp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chia sẻ: Với tinh thần xuyên suốt “Hiến máu an toàn - đừng ngại COVID”, các cấp hội chữ thập đã linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền; thay đổi quy mô, hình thức tổ chức các sự kiện hiến máu tình nguyện. Các hội địa phương đã chủ động đánh giá tình hình dịch, linh hoạt lựa chọn địa điểm; quy mô, thời gian tổ chức; yêu cầu mọi người tham gia hiến máu thực hiện “5K”. Cùng với đó, là tấm lòng nhiệt huyết của các tình nguyện viên; sự quan tâm vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương. Nên, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng lượng máu thu về khá cao. Các địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đảm bảo lượng máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị của ngành y tế.

Để phong trào hiến máu tiếp tục phát triển, thời gian tới, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động và trực tiếp tổ chức hiến máu tình nguyện phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động, chăm sóc sức khỏe sau hiến máu cho các tuyên truyền viên thông qua hình thức trực tuyến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu và bảo đảm lượng máu dự trữ, phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh cần tiếp máu.

Bài và ảnh: Thùy Linh