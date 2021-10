Vinamilk tặng 50.000 sản phẩm cho con em cán bộ y tế tuyến đầu

Vinamilk ColosGold 3bổ sung sữa non 24h(1) được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với hàm lượng kháng thể IgG cao giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ. Một ly sữa Vinamilk ColosGold 3 190 ml chứa đến 228mg IgG từ sữa non 24h, vì vậy, mỗi ngày hai lysữa giúp trẻ tăng cường miễn dịch. Đặc biệt, Vinamilk ColosGold 3 đã được chứng minh lâm sàng có mức gia tăng nồng độ kháng thể IgA trong huyết thanh ở nhóm can thiệp (uống Vinamilk ColosGold 3) là 40 mg/lít, trong khi chỉ số này ở nhóm chứng (không uống Vinamilk ColosGold 3) chỉ là 5 mg/lít - mức chênh lệch 8 lần, có ý nghĩa thống kê1, tạo nền tảng cho hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ phát triển tốt. Vinamilk ColosGold 3 – Miễn Dịch Khỏe, Bé Lớn Nhanh (1) Sữa non 24h: là sữa bò được vắt ra trong 24 giờ đầu sau khi sinh (bổ sung dạng bột). (2) HMO (2’-FL): 2’-Fucosyllactose - Human milk oligosaccharide là prebiotic có cấu trúc tương tự như dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ.