Vinamilk được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế cho các chương trình vì cộng đồng nổi bật năm 2021

Với nhiều chương trình cộng đồng thiết thực vì một Việt Nam khỏe mạnh, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã được vinh danh với vị trí cao nhất trong nhiều hạng mục của các giải thưởng quốc tế uy tín như: Giải thưởng CSR toàn cầu 2021 (The Global CSR Awards) và Giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc và bền vững châu Á 2021 (ACES Awards).

Vinamilk được vinh danh với thứ hạng Bạch Kim tại 2 hạng mục Chương trình cộng đồng tốt nhất và sản phẩm vì cộng đồng xuất sắc nhất tại sự kiện trực tuyến của The Global CSR Awards 2021.

Chăm sóc trẻ em, vì một Việt Nam khỏe mạnh

Giải thưởng CSR Toàn cầu 2021 lần thứ 13 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/11 đã vinh danh các doanh nghiệp có những hoạt động mang đến giá trị cho cộng đồng trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu. Từ hơn 350 bài dự thi của 100 doanh nghiệp trên thế giới, trải qua nhiều vòng đánh giá, Ban tổ chức đã trao 50 giải thưởng trong 16 hạng mục chính.

Vượt qua các trở ngại do COVID-19, Vinamilk vẫn tiếp nối hành trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, mang hàng triệu ly sữa đến với trẻ em khó khăn trên cả nước.

Trong đó, Vinamilk là doanh nghiệp Việt Nam nổi bật đã được vinh danh tại nhiều hạng mục giải thưởng lớn gồm: Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng tốt nhất (Best Community Programme Award) và Doanh nghiệp có sản phẩm vì cộng đồng xuất sắc nhất (Product Excellence Award) với thứ hạng cao nhất - Bạch Kim (Platinum).

Giải thưởng Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng tốt nhất được Ban tổ chức trao tặng cho các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em do Vinamilk triển khai trong nhiều năm qua, và không ngừng đẩy mạnh trong 2 năm diễn ra đại dịch COVID-19. Cụ thể là hai chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Sữa học đường, với gần 4 triệu trẻ em được thụ hưởng và chăm sóc dinh dưỡng trong gần 15 năm thực hiện.

Các hộp sữa Vinamilk là người bạn đồng hành cùng hàng triệu trẻ em tại nhiều tỉnh, thành trong chương trình Sữa học đường.

Mô hình tổ chức và sản phẩm sữa trong chương trình Sữa học đường do Vinamilk thực hiện từ năm học 2006-2007 đến nay, đã được trao giải thưởng Doanh nghiệp có sản phẩm vì cộng đồng xuất sắc nhất (Product Excellence Award) nhờ tính ưu việt và các lợi ích tổng thể mang lại. Dựa trên nền tảng là công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, Vinamilk phát huy tối đa thế mạnh về nghiên cứu, phát triển, sản xuất sản phẩm dinh dưỡng cũng như triển khai các mô hình mang đến giá trị về sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là sự phát triển của trẻ em.

Năm 2021, Vinamilk đóng góp 10 tỷ đồng để góp vaccine cho trẻ em và hỗ trợ các em bị tác động bởi COVID-19 qua chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”.

Bên cạnh các chương trình thường niên, Vinamilk còn thực hiện nhiều hoạt động đồng hành cùng Chính phủ, tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch. Năm 2021, thông qua chiến dịch cộng đồng ý nghĩa “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”, Vinamilk đã góp 10 tỷ mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị tác động vì COVID-19 và 1 triệu ly sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, Vinamilk đã đóng góp hơn 100 tỷ đồng gồm tiền mặt, sản phẩm dinh dưỡng và nhiều hỗ trợ khác trong cuộc chiến chống lại đại dịch, trong đó phần lớn dành cho các hoạt động hướng đến trẻ em.

Doanh nghiệp hướng về cộng đồng nhất của Châu Á

Vinamilk được vinh danh tại sự kiện vinh danh của Giải thưởng ACES năm 2021 là doanh nghiệp hướng về cộng đồng nhất của Châu Á.

Ngày 19-11, Vinamilk tiếp tục được Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc và Bền vững châu Á 2021 (ACES Awards) trao tặng giải cao nhất trong hạng mục về cộng đồng - “Doanh nghiệp hướng về cộng đồng nhất của Châu Á năm 2021” (Asia’s Best Community Centric Company Of The Year)

Các hoạt động hướng đến trẻ em của Vinamilk được các giải thưởng quốc tế về cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao.

Đánh giá về các chương trình Quỹ sữa, Sữa học đường do Vinamilk thực hiện, bà Shanggari Balakrishnan, Trưởng Ban tổ chức ACES Awards cho biết đây là sự ghi nhận xứng đáng cho các nỗ lực của Vinamilk trên hành trình mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, dù trải qua một năm đầy sóng gió vì đại dịch. “Công ty sữa hàng đầu của Việt Nam đã đặt mục tiêu hướng về cộng đồng như một quyết định kinh doanh đúng đắn chứ không chỉ là nghĩa vụ, và điều đó đã như một ngọn hải đăng truyền cảm hứng để dẫn dắt các hành động và quyết định của công ty cũng như lan tỏa giá trị ra cộng đồng”, bà Shanggari Balakrishnan chia sẻ.

Các chương trình cộng đồng hướng đến trẻ em của Vinamilk đã được đánh giá cao bởi các giải thưởng quốc tế bởi luôn được đặt trong trọng tâm của chiến lược phát triển bền vững, kết nối chặt chẽ các nguồn lực xã hội và tạo ra tác động thực sự đến sự phát triển của trẻ em - thế hệ tương lai.

“Vinamilk là một doanh nghiệp điển hình của những gì người tiêu dùng đang tìm kiếm ngày nay: Sự kết nối, Gắn kết chặt chẽ, Hành động đạo đức và Giá trị thực sự”, Tiến sĩ Jayanthi Desan, Trưởng ban Giám khảo ACES Awards nhận xét.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk chia sẻ: “Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, Vinamilk nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi tin rằng, sự thành công của một doanh nghiệp còn là những giá trị vượt trội và lâu dài mang đến cho cuộc sống và con người. Vì những sáng kiến và hành động vì cộng đồng khi được lan tỏa và truyền cảm hứng sẽ tiếp tục tạo ra nhiều giá trị bền vững hơn nữa trong tương lai.”

Vinamilk tích cực trong các hoạt động đồng hành chống dịch và hỗ trợ cộng đồng, trong đó đặc biệt hướng đến trẻ em.

Năm 2021, Vinamilk đã thực sự để lại các dấu ấn đẹp hướng về cộng đồng tại cột mốc 45 năm hình thành và phát triển. Không chỉ khẳng định sự phát triển công ty ở tầm thế giới, Vinamilk ngày càng cho thấy những dấu ấn tích cực của mình trong việc đến các giá trị cho cộng đồng, cho một cuộc sống tốt đẹp và bền vững hơn.

Thông tin thêm: Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam: Được thành lập năm 2008, đồng hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam với mục tiêu để mọi trẻ em được uống sữa mỗi ngày, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là chương trình đầy tâm huyết của Vinamilk suốt 14 năm qua, mang hơn 38,7 triệu ly sữa (tương đương 175,5 tỷ đồng) đến cho 479.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trên cả nước. Chương trình Sữa học đường được Vinamilk tiên phong thực hiện từ năm học 2006-2007, đến nay đã có hơn 3,3 triệu học sinh mầm non, tiểu học được hưởng lợi. Ngoài hiệu quả trực tiếp giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng của học sinh độ tuổi học đường thông qua việc uống sữa tại trường, chương trình Sữa học đường còn thúc đẩy các thói quen dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ em, cung cấp các kiến thức dinh dưỡng cho giáo viên và phụ huynh.

NL