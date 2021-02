Vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP số 3 của tỉnh kiểm tra tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa.

Trong Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thực phẩm của người tiêu dùng tăng cao. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, kiểm soát các thực phẩm phổ biến, góp phần bảo đảm sức khỏe Nhân dân.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh, dịp Tết Nguyên đán, 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại một số đơn vị và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời, đầu tư thiết bị kiểm nghiệm nhanh, dụng cụ lấy mẫu, bảo quản mẫu cho các đoàn kiểm tra liên ngành, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý đối với các mẫu thực phẩm không bảo đảm an toàn. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã cơ bản chấp hành những quy định pháp luật về ATTP; hồ sơ pháp lý, công bố sản phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ, nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; chủ cơ sở và nhân viên thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định và đã được tập huấn kiến thức về ATTP; hàng hóa bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm được phát hiện và xử phạt hành chính. Toàn tỉnh đã thành lập 360 đoàn kiểm tra (trong đó có 3 đoàn cấp tỉnh, 24 đoàn cấp huyện và 333 đoàn cấp xã), tiến hành kiểm tra 6.787 cơ sở, phát hiện 199 cơ sở vi phạm (chiếm 2,9%), phạt tiền 131 cơ sở với số tiền phạt hơn 236,6 triệu đồng (tăng 692 cơ sở được kiểm tra; giảm 85 cơ sở vi phạm và 310,9 triệu đồng tiền phạt so với Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020); buộc đình chỉ hoạt động 1 cơ sở sản xuất thực phẩm, buộc tiêu hủy 15 loại sản phẩm hết hạn sử dụng; nhắc nhở 68 cơ sở (chiếm 34,2% cơ sở vi phạm). Các đoàn đã lấy và xét nghiệm nhanh 369 mẫu thực phẩm, có 100% mẫu đạt yêu cầu.

Ông Hà Văn Giáp, quyền Chánh Văn phòng Điều phối về VSATTP tỉnh, cho biết: Qua kiểm tra, các đoàn đều chỉ ra cụ thể các lỗi để các cơ sở khắc phục và yêu cầu địa phương hậu kiểm để đánh giá tình hình thực hiện. Đặc biệt, qua kiểm tra có sự nhắc nhở, xử phạt nghiêm minh, mang tính răn đe và thông báo danh tính trên các cơ quan thông tin đại chúng, tạo sự chuyển biến tích cực trong các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Ngoài tiến hành kiểm tra, các thành viên đoàn thanh tra còn tập trung tuyên truyền, nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về ATTP; làm rõ vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, công tác quản lý Nhà nước về ATTP cần phải tăng cường, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu trong tình hình mới. Theo đó, công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về ATTP sẽ luôn được đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt tập trung vào những dịp cao điểm trong năm, như: Tết Nguyên đán 2021, lễ hội xuân đầu năm, Tháng hành động ATTP, Tết Trung thu...

Tô Hà