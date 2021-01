Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh địa bàn biên giới

Ngày 28-1, Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp với UBND xã Yên Khương (Lang Chánh) tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 300 học sinh của Trường THCS xã Yên Khương.

Tại buổi tuyên truyền, các tuyên truyền viên là cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương, công an xã đã phổ biến những kiến thức cơ bản như: Nguyên nhân, tác hại của các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo nổ; mức xử phạt nếu vi phạm các quy định của pháp luật về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ cũng như các loại vũ khí, vật liệu nổ; cách nhận biết về các loại pháo theo Nghị định số 137/ NĐ-CP của Chính phủ, các giải pháp phòng chống pháo nổ. Thực trạng về an toàn giao thông, kiến thức về nâng cao an toàn giao thông; cách phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em trên địa bàn; tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, những kĩ năng cơ bản giúp các em có thể nhận biết, ứng phó tự bảo vệ bản thân, người xung quanh tránh bị xâm hại; các quyền và nghĩa vụ của trẻ em, các kĩ năng để phòng tránh buôn bán người.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện cán bộ giáo viên và các liên đội đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống pháo nổ, an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội.

Nhân dịp đón xuân Tân Sửu, Đồn Biên phòng Yên Khương và ban công an xã Yên Khương đã tặng quà động viên giáo viên, học sinh nhà trường.

Quốc Toản