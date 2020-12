(Baothanhhoa.vn) - Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra và tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), ngày 11-12, Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC cho các hộ tiểu thương kinh doanh trong Chợ đầu mối Đông Hương (TP Thanh Hóa).

{title} Tuyên truyền an toàn PCCC tại Chợ đầu mối Đông Hương Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra và tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), ngày 11-12, Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC cho các hộ tiểu thương kinh doanh trong Chợ đầu mối Đông Hương (TP Thanh Hóa). Cán bộ Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đến từng hộ tiểu thương tuyên truyền PCCC. Cán bộ Đội công tác phòng cháy cùng Ban Quản lý và Hội Phụ nữ chợ đã đi đến từng hộ tiểu thương cung cấp thông tin tình hình cháy, nổ trên địa bàn và những vụ cháy điển hình, thiệt hại do cháy gây ra và biện pháp đề phòng tránh; hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại các quầy bán hàng, cách bố trí hàng hóa, vật tư, thiết bị khu vực xuất, nhập hàng, cách sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ; phương pháp dập tắt một đám cháy; nguyên nhân và biện pháp PCCC trong sử dụng điện, gas và phát cẩm nang PCCC trong gia đình. Cán bộ Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn các hộ tiểu thương cách sử dụng bình chữa cháy. Buổi tuyên truyền đã giúp các hộ kinh doanh nắm bắt được những quy định của Nhà nước trong công tác PCCC và kiến thức xử lý những tình huống khi cháy, nổ xảy ra. Cán bộ Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Được xem là một trong những đầu mối lưu thông, phân phối hàng hóa lớn nhất của tỉnh, Chợ đầu mối Đông Hương đang khai thác hơn 500 quầy sạp với hơn 800 hộ kinh doanh. Xác định công tác PCCC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, trong những năm qua, Ban Quản lý Chợ đã xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai đồng bộ các biện pháp PCCC nhằm phòng ngừa cháy, nổ một cách hiệu quả. Phan Nga

