Tuổi trẻ Thanh Hóa vì an sinh xã hội

Với phương châm mình vì mọi người, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, sống có lý tưởng cao đẹp, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội của tuổi trẻ Thanh Hóa đã tạo dấu ấn đẹp, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận...

Tỉnh đoàn phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ, tặng quà và nhận đỡ đầu học sinh mồ côi tại huyện Cẩm Thủy.

Có mặt từ sớm trong buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tổ chức, nhiều bà con thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân) vui mừng, cho biết: Lần đầu tiên được các bác sĩ trẻ về tận xã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi vui lắm. Mong rằng, các bác sĩ trẻ sẽ tổ chức nhiều đợt tình nguyện như thế này để người già, người có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương cũng được quan tâm chăm sóc như chúng tôi.

Chương trình tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Thường Xuân được tổ chức cuối năm 2020. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp tổ chức thường xuyên nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và các gia đình chính sách, người nghèo. Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ đã thăm khám, tư vấn sức khỏe, kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn phương pháp điều trị cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Đông đảo bà con còn được đội ngũ y, bác sĩ kiểm tra sàng lọc tiểu đường, mỡ máu và tư vấn các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến, từ đó giúp họ nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Một trong những nét nổi bật của Huyện đoàn Hà Trung trong năm nay là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chỉ tính riêng quý 1-2021, đặc biệt trong Tháng Thanh niên năm 2021, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã kêu gọi, vận động được gần 300 triệu đồng. Từ số tiền này đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội như: giúp đỡ trẻ em nghèo, tặng học bổng, sách vở, xe đạp, quần áo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cựu TNXP nghèo; hỗ trợ các gia đình không may gặp tai nạn rủi ro trong cuộc sống... Có thể kể đến các đơn vị tiêu biểu: đoàn xã Hà Thái vận động kêu gọi ủng hộ cho gia đình gặp tai nạn với số tiền 55 triệu đồng; đoàn xã Hà Ngọc và đoàn xã Yến Sơn thăm hỏi, tặng quà cho cựu TNXP với số tiền 10 triệu đồng; đoàn xã Hà Bình nhận đỡ đầu học sinh nghèo với số tiền 200.000 đồng/tháng; tặng 2 sổ tiết kiệm cho cựu TNXP trị giá 4 triệu đồng; đoàn xã Hoạt Giang vận động xây ngõ cho gia đình khó khăn trị giá 10 triệu đồng; đoàn xã Hà Lĩnh vận động kinh phí hỗ trợ cho sinh viên nghèo vượt khó với số tiền gần 20 triệu đồng; đoàn xã Lĩnh Toại vận động hơn 15 triệu đồng tặng quà cho học sinh nghèo; đoàn xã Hà Lai rửa xe gây quỹ để thực hiện hoạt động từ thiện gần 15 triệu đồng... Các hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực của đoàn thanh niên huyện trong thời gian qua không chỉ góp phần giáo dục, định hướng sống đẹp, sống có ích cho đoàn viên, thanh niên mà còn thể hiện được trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, với quê hương Hà Trung.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, quý 1-2021, các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức đa dạng, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đơn vị đã tập trung tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”; thăm hỏi, tặng 5.650 suất quà, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, các gia đình là thanh niên công nhân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; vận động hơn 2.000 thanh niên tham gia hiến máu và thu được trên 1.900 đơn vị máu an toàn... Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thanh Hóa đã tạo dấu ấn đẹp, góp phần để mỗi bạn trẻ thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chung tay cùng cả nước hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, đóng góp chung vào công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của các địa phương, của tỉnh.

Để chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của các cơ sở đoàn, các câu lạc bộ tình nguyện tích cực tham gia hưởng ứng. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên...

Bài và ảnh: Lưu Kiệt