Tuổi trẻ Hậu Lộc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Thanh niên tình nguyện nhiệt tình, trong sáng, chân thành và tràn đầy sức sống. Họ là chiếc ô trong mưa, là ngọn đèn trong đêm, là cánh buồm trong gió. Chỉ cần mỗi người góp một chút tình yêu, thế giới này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn”... Đó là một trong rất nhiều câu nói hay về thanh niên, về tuổi trẻ mà tuổi trẻ Hậu Lộc cũng có một phần trong đó.

Tuổi trẻ Hậu Lộc tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Hiện nay, thanh niên Hậu Lộc có 52.676 người, chiếm 30% dân số của huyện. Trong đó, số thanh niên có mặt thường xuyên tại địa phương là 7.358 người; thanh niên được tập hợp trong tổ chức đoàn, hội là 5.711 người, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 77,6%. Phần lớn thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức và luôn ra sức thi đua, nỗ lực trong lao động, học tập, công tác. Số lượng thanh niên gắn bó, lập nghiệp tại quê hương có xu hướng tăng, trình độ học vấn và nhận thức của thanh niên ngày càng cao, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng được phát huy mạnh mẽ.

Nhiệm kỳ vừa qua (2017-2022), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hậu Lộc luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của tuổi trẻ toàn huyện. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi huyện Hậu Lộc phát triển vững mạnh. Trong kết quả hoạt động của đoàn, nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng lý tưởng, bồi đắp niềm tin và trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, công tác giáo dục truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả, tác động tích cực tới nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh, thiếu nhi.

Các nội dung hoạt động trong phong trào thanh niên tình nguyện cũng có những bước phát triển mới theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã tổ chức hơn 400 hoạt động tình nguyện, thu hút gần 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia và triển khai thực hiện hơn 1.000 phần việc, 87 công trình thanh niên trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó có 37 công trình thanh niên cấp huyện.

Hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện được triển khai với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, ý nghĩa, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực. Trong 5 năm triển khai, toàn huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình các đối tượng chính sách, ĐVTN và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với 5.103 suất quà trị giá gần 3 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 23 đợt khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 người nghèo, gia đình chính sách. Vận động 2.764 lượt ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu, thu được 2.471 đơn vị máu. Tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, toàn huyện đã cập nhật được 7.341 ý tưởng, sáng kiến; tích cực tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong ĐVTN tỉnh Thanh Hóa” và cuộc thi “Tin học trẻ toàn tỉnh”. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 58 chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; thực hiện 1 công trình thanh niên “Mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa” trị giá 70 triệu đồng; tổ chức 5 chương trình giao lưu, thăm, tặng quà các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn; tổ chức 3 chương trình “Ngày hội tòng quân - Vinh quang là người chiến sĩ” tôn vinh, tặng quà cho 100% tân binh lên đường nhập ngũ hàng năm. Trong 5 năm qua đã có 829 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân của huyện.

Các phong trào cổ vũ, đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho hơn 400 ĐVTN. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ 25 ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, nâng tổng số mô hình khởi nghiệp của thanh niên trong nhiệm kỳ lên 34 mô hình. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 21 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 13.290 lượt ĐVTN. Thực hiện Đề án “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp” đến nay toàn huyện có 108 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Đến tháng 6-2022, dư nợ ủy thác do huyện đoàn quản lý đạt 11,1 tỷ đồng (tăng 3,3 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ) với 6 tổ tiết kiệm vay vốn, giải quyết cho 191 thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền luôn được chú trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, có 446 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn huyện đã tổ chức được 145 “lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” cho thanh niên ưu tú, kết nạp được 10.112 đoàn viên mới. Đến nay, toàn huyện có 39 tổ chức đoàn cấp cơ sở, có 280 chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở, trong đó có 153 chi đoàn địa bàn dân cư và 127 chi đoàn trường học.

Các phong trào thi đua của đội như cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; phong trào “Kế hoạch nhỏ”,“Nghìn việc tốt”... đều được Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều chương trình như “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên”... được lựa chọn là mô hình điểm của tỉnh.

Hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, đồng hành cùng thiếu niên, nhi đồng trong học tập và cuộc sống, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn mang lại nhiều hiệu ứng xã hội tích cực. Trong nhiệm kỳ, tổ chức đoàn, đội từ huyện tới cơ sở đã huy động từ các nguồn lực xã hội và tổ chức các hoạt động lao động tình nguyện gây quỹ dành tặng 4.218 suất quà, trao 23 sổ tiết kiệm cho 4.241 em thiếu niên, nhi đồng; kêu gọi ủng hộ cho 19 em bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 85,5 triệu đồng; chỉnh trang và xây dựng mới 34 khu vui chơi cho thiếu nhi với tổng trị giá 550 triệu đồng; kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 8 ngôi nhà khăn quàng đỏ, nhà nhân ái cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 830 triệu đồng.

Với sự cố gắng, nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ qua đã có 3 tập thể được nhận Cờ thi đua, 34 tập thể, 45 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn; 1 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 40 tập thể và 55 cá nhân được Tỉnh đoàn và các cấp lãnh đạo tuyên dương, khen thưởng. Đoàn thanh niên huyện Hậu Lộc luôn là một trong những đơn vị thuộc nhóm dẫn đầu trong các phong trào thi đua do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, triển khai.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hậu Lộc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 là đại hội của “Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Đại hội đề ra 3 chương trình trọng tâm là: “Củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư”; “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống tệ nạn xã hội cho thanh, thiếu nhi”; “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn trong ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuyển đổi số quốc gia và nâng cao năng lực số cho ĐVTN”. Và 2 khâu đột phá là: “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh”; “Đoàn thanh niên chung tay xây dựng và phát huy giá trị các thiết chế văn hóa phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu nhi”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Hậu Lộc khóa XXIII cho biết: Kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, nhiệm kỳ 2022-2027 đoàn thanh niên huyện Hậu Lộc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học và công nghệ; xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, chủ động hội nhập và phát triển; đồng hành cùng thanh niên, chăm lo xây dựng thế hệ thanh niên năng động, sáng tạo, bản lĩnh, giàu lòng yêu quê hương, đất nước; luôn xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng quê hương Hậu Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành huyện khá của tỉnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc