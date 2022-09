Trung thu vẹn tròn yêu thương

Khi đất trời chuyển mình sang thu, không khí mát mẻ cũng là lúc Tết Trung thu về. Trên khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng được thắp lên lung linh, rực rỡ. Đó là ánh sáng của niềm vui, của sự quan tâm từ các cấp, ngành để cùng trao gửi yêu thương đến con trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhà sách Tiền phong Thanh Hóa tặng quà cho các em thiếu nhi tại đêm hội trăng rằm 2022.

Không kéo dài như ngày Tết Nguyên đán nhưng không khí chuẩn bị cho Tết Trung thu cũng chẳng hề kém cạnh. Có lẽ, chính bởi vì chỉ diễn ra vào một ngày duy nhất trong năm nên Tết Trung thu càng có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Trước đó cả tuần, khắp các đường làng, ngõ phố, ai ai cũng cảm nhận được không khí chuẩn bị tưng bừng, sôi nổi. Từ các cửa hiệu nơi phố phường sầm uất, đến các quán hàng tạp hóa trong thôn xóm đều bày la liệt bánh trung thu và đồ chơi trẻ em. Tiếng trống, tiếng nhạc ngày tết dành riêng cho con trẻ vang lên cũng làm lòng người thêm náo nức.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, TP Thanh Hóa không tổ chức rước đèn, diễu hành các con vật, múa lân, múa rồng trên đường phố để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhưng để các em thiếu nhi vẫn có một mùa trung thu thật vui tươi, ấm áp và trọn vẹn, UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo tất cả các xã, phường tổ chức các hoạt động vui Trung thu cho trẻ em, trong đó ưu tiên và quan tâm tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em được đón một cái tết vui vẻ, đủ đầy. Tại phường Quảng Thành, không khí chuẩn bị cho các hoạt động vui đón trung thu nhộn nhịp lên từng ngày, nhất là khi trung thu cận kề. Anh Ngô Văn Tĩnh, tổ dân phố Thành Yên, cho biết: Hai năm trước, đại dịch COVID-19 bùng phát nên phố chúng tôi không tổ chức trung thu cho các cháu. Năm nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nên việc chuẩn bị cho các cháu rước đèn được làm chu đáo và công phu hơn. Người người, nhà nhà, ai nấy đều rất hào hứng, người có tiền góp tiền, người có công góp công, người làm đèn trung thu, người lo sắm quà, người bày mâm cỗ... rất vui. Nhìn nụ cười rạng rỡ khi chứng kiến mọi người cùng nhau làm chiếc đèn ông sao, em Nguyễn Bảo Quyên phấn khởi cho biết: Chúng em rất háo hức chờ đón ngày chiếc đèn trung thu được hoàn chỉnh, nó rất to đẹp và nhiều hình ảnh sinh động. Em cùng các bạn sẽ được vui đón Tết Trung thu thật thỏa thích.

Để thỏa lòng mong chờ của các em thiếu nhi, năm nay, UBND TP Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” tại Trường THCS Cù Chính Lan, phường Lam Sơn. Tham dự chương trình, đông đảo các em thiếu nhi TP Thanh Hóa được hòa mình trong không khí tưng bừng và ý nghĩa của chương trình nghệ thuật sôi động cùng chị Hằng, chú Cuội, các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu dân gian và cùng nhau phá cỗ trung thu. 20 em học sinh các trường tiểu học, THCS có hoàn cảnh khó khăn cũng được nhận những phần quà ý nghĩa, giúp các em có thêm động lực để phấn đấu vươn lên trong học tập. Cùng với chương trình “Vui Tết Trung thu”, TP Thanh Hóa cũng tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại Làng trẻ SOS Thanh Hóa và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở một số phường, xã, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền thành phố đến các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Mỗi nơi đón Tết Trung thu có nét đặc trưng riêng theo vùng miền, song đều chung ý nghĩa cao đẹp của ngày tết truyền thống. Với phương châm “Tất cả thiếu nhi huyện Lang Chánh đều được vui Tết Trung thu”, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lang Chánh đã dành sự quan tâm về vật chất và tinh thần cho các em nhỏ. Năm nay, Huyện đoàn Lang Chánh chọn xã Đồng Lương để tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” và trao quà cho các em học sinh nghèo. Các cơ sở đoàn cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các nhà trường tổ chức chương trình vui trung thu tại các xã, thị trấn và từng thôn, bản với nhiều hoạt động phong phú, tạo sự thích thú, lôi cuốn đông đảo các em thiếu nhi tham gia... Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ khi cùng nhau phá cỗ trung thu và nhận những chiếc bánh, những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, lung linh ánh nến thắp sáng và lan tỏa tình thương khắp các bản làng nơi vùng cao Lang Chánh.

Mặc dù còn vài ngày nữa mới đến ngày hội trung thu, thế nhưng tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, không khí ấm áp, vui tươi của đêm rằm đã lan tỏa đến từng giường bệnh, hiện hữu trên từng chiếc bánh trung thu nhỏ xinh hay chiếc mặt nạ lung linh màu sắc gửi tới các em nhỏ. Với thông điệp “chia sẻ yêu thương”, từ nhiều năm nay, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. Năm nay, đêm hội trăng rằm được tổ chức sớm hơn vào đêm ngày 12-8 âm lịch. Sau khi hòa mình vào những ca khúc hát về trung thu vui nhộn, những câu chuyện của lòng nhân ái thì 1.500 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện được nhận những phần quà ý nghĩa như bánh nướng, bánh dẻo, đồ chơi, bánh kẹo... Với những em nhỏ phải gắn liền bên giường bệnh, các tổ chức từ thiện phối hợp với các y, bác sĩ đi từng phòng trao tận tay các em những phần quà đã được chuẩn bị sẵn, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng; 100 trẻ tự kỷ và phục hồi chức năng cũng được nhận mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Cùng với đó, các tổ chức từ thiện cũng trao 500 suất cháo và 400 suất cơm cho bệnh nhi và người nhà bệnh nhi. Những phần quà ấy gói trọn tấm lòng của những người làm công tác tình nguyện, giúp các em vơi bớt phần nào nỗi đau trên cơ thể và cảm nhận được niềm vui của ngày hội dành riêng cho tuổi thơ.

Tiếp nối tinh thần thiện nguyện của những mùa trăng trước, nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đã phối hợp với chùa Hồi Long (Hoằng Hóa) tổ chức đêm trung thu thực sự ý nghĩa cho những trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại chùa. Ở Làng trẻ em SOS, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa), Trung tâm Bảo trợ xã hội, phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn), Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn) cũng được nhiều tập thể, cá nhân phối hợp tổ chức chương trình vui trung thu với nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa.

“Đêm hội trăng rằm” rộn rã và lung linh sắc màu diễn ra ở khắp các địa phương trong tỉnh thể hiện sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội dành cho thế hệ tương lai của đất nước, mang đến cho các em một cái Tết Trung thu vẹn tròn, ý nghĩa, để các em viết tiếp những dòng kỷ niệm tươi đẹp đong đầy ký ức một thời tuổi thơ.

Bài và ảnh: Tố Phương