“Triệu phần quà san sẻ yêu thương”

Sau bao nhiêu năm ở trong căn nhà xập xệ, công trình phụ không có, nhưng Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Nhàn (sinh năm 1934), thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn (thị xã Nghi Sơn) đã được ở trong căn nhà mới, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi hơn. Căn nhà được hoàn thiện hơn 60m2 tổng trị giá hơn 65 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN thị xã Nghi Sơn hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại là người thân và sự giúp đỡ về vốn, ngày công, vật liệu... của hộ dân, hội viên trong thôn, xã, tổ chức, cá nhân...

Cán bộ hội phụ nữ thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân) trao tặng quà cho hộ khó khăn.

Bà Nhàn xúc động cho biết: “Tuổi cao sức yếu không thể lao động, con gái phát triển không bình thường nên cuộc sống rất khó khăn. Được tổ chức hội phụ nữ các cấp, chính quyền địa phương quan tâm, bà con hàng xóm, người thân chia sẻ, giúp đỡ, mẹ con tôi đã có nhà ở kiên cố và được tặng một số vật dụng cần thiết để sử dụng sinh hoạt. Mẹ con tôi biết ơn rất nhiều!”.

Dịp Tết Trung thu 2021 là một năm đặc biệt với các em nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, các em đón Tết Trung thu tại nhà nhưng vẫn nhận được những phần quà ấm áp yêu thương của tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội ở địa phương. Đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh, con của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo... được Hội LHPN xã hoặc huyện, tỉnh trực tiếp đến gia đình trao quà.

Ngay từ khi xuất hiện dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thường Xuân, các cấp hội LHPN huyện đã chủ động tổ chức nấu các bữa cơm, tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho khu cách ly tập trung, chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh. Cán bộ, hội viên phụ nữ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nấu bánh chưng trao cho nhiều hộ dân đang thực hiện cách ly tại nhà, hộ khó khăn, các cháu nhỏ có bố mẹ bị mắc kẹt tại các vùng dịch chưa về; thăm, tặng quà gia đình hội viên mắc bệnh hiểm nghèo; tặng hàng trăm kính chống giọt bắn cho các trường học, các gia đình kinh doanh trên địa bàn và nhiều nhu yếu phẩm cho gia đình hội viên, gia đình chính sách, neo đơn khó khăn... là những món quà nhỏ mang nặng nghĩa tình của cán bộ, hội viên, phụ nữ, các nhà hảo tâm đã lan tỏa khắp trong toàn huyện. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” chứa đựng bao ân tình của người thân và của những người không quen biết, người ở gần, người ở xa đã dành cho nhau lúc khốn khó thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng chống dịch như chống giặc.

“Triệu phần quà san sẻ yêu thương” là món quà ý nghĩa vô giá dành tặng những người khó khăn, yếu thế, những người chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch COVID-19. Đây là chương trình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động; kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chính trị - xã hội thực hiện Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19”. Chương trình kêu gọi, huy động các cán bộ hội viên, phụ nữ cả nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay quyên góp trao tặng hỗ trợ an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em và người dân các tỉnh, thành phố đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh, thiên tai. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng (bằng tiền mặt hoặc hiện vật như lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, đồ bảo hộ phục vụ y - bác sĩ tuyến đầu...).

Với tinh thần tự nguyện “Ai có gì giúp nấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều”, sau 5 tháng thực hiện, các cấp hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo vận động các nguồn lực đạt tổng trị giá hơn 9 tỷ 400 triệu đồng, tương đương hơn 30.000 suất quà. Trong đó, hỗ trợ vật dụng phòng chống dịch cho hội viên phụ nữ, cộng đồng, các chốt trạm kiểm dịch, các khu cách ly trị giá trên 1,6 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn do dịch bệnh, các gia đình có người thân tham gia tuyến đầu chống dịch, góp ngày công thu hoạch giúp nông sản cho các hộ đang cách ly, hộ khó khăn, tổ chức “phiên chợ 0 đồng”, “đi chợ hộ”... trị giá 5,167 tỷ đồng; hỗ trợ người hồi hương 5.500 suất ăn nhanh, tại các chốt kiểm dịch, hơn 1.000 áo ấm cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi hồi hương...; trao 11 mái ấm tình thương và tặng cây, con giống, mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...; các cấp hội còn chủ động tổ chức chương trình “10 ngàn suất ăn yêu thương”, “Bếp ăn không đồng”, “Bữa ăn ấm tình người khu cách ly”... với hơn 52.000 suất ăn miễn phí ủng hộ cán bộ, chiến sĩ khung trực, người dân tại các khu cách ly...

Có thể nói, chương trình được thực hiện sâu rộng, tạo sức lan tỏa ở khắp các địa phương được cán bộ, hội viên đồng tình hưởng ứng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay với tổ chức hội. Chị Trịnh Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thường Xuân, cho biết: Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các nhóm mạng xã hội và các buổi sinh hoạt chi hội, hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động kết nối các kênh, kêu gọi hỗ trợ. Chỉ trong thời gian rất ngắn, chương trình đã vận động trao quà, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với Chương trình “Mẹ đỡ đầu” trong năm 2022. Hiện nay, các cấp hội, các nhà hảo tâm đã đăng ký trao tặng 24.570 suất quà tương đương tổng trị giá 7,35 tỷ đồng và nhận đỡ đầu 632 trẻ mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19”. Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm của tổ chức hội với hội viên, con em hội viên và trách nhiệm với cộng đồng đúng với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội đang thực sự tạo được niềm tin của hội viên, phụ nữ các dân tộc trên địa bàn tỉnh vào tổ chức hội và được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, tổ chức hội các cấp đang tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở, cán bộ hội các đơn vị vẫn đang tích cực mang đến trao tặng những phần quà yêu thương cho các hộ với sự sẻ chia trân quý!

Bài và ảnh: Lê Hà