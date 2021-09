Triển khai ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản số 14906/UBND-NN về việc triển khai ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Ảnh minh hoạ.

Văn bản nêu rõ: Do ảnh hưởng rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với bão số 6 và kết hợp với hoạt động của gió Đông Nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới nên từ ngày 22-9-2021 đến 7h00 ngày 25-9-2021 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to, trong đó khu vực trung du - vùng núi phổ biến từ 70 - 100 mm, một số nơi có mưa to như Khí tượng Như Xuân 155,1 mm, Thủy văn Cửa Đạt 148,4 mm; khu vực đồng bằng - ven biển phổ biến từ 130-200 mm, một số nơi có mưa lớn như Khí tượng Sầm Sơn 387,4 mm, Thủy văn Quảng Châu 263,1 mm, Thủy văn Ngọc Trà (Quảng Xương) 266 mm, Khí tượng Tĩnh Gia 229,2 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt một số diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn; trên các sông suối xảy ra một đợt lũ, mực nước hầu hết dưới báo động I, riêng sông Yên tại trạm thuỷ văn Chuối lúc 9h00 ngày 25-9 ở mức 2.05 m (trên BĐ1 là 0,05 m). Dự báo ngày và đêm nay (25-9), khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 90 mm.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 10 ngày 23-9-2021 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

- Triển khai phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn khu vực miền núi, không để xảy ra lũ nghẽn dòng.

- Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư bãi sông, ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ, xung yếu, đang thi công dở dang; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

- Tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều; chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các cống dưới đê, các trọng điểm xung yếu, các tuyến đê đang thi công dở dang, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng hộ đê khi xảy ra sự cố; thực hiện việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo quy định.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, đập, hồ chứa nước, vận hành an toàn, hiệu quả trạm bơm tiêu, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, phù hợp với diễn biến mưa lũ; bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

3. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, rà soát và phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập lụt, chia cắt; chủ động triển khai phương án khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ địa phương ứng phó với các tình huống thiên tai và tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu.

5. Sở Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các khu vực sơ tán tập trung; chỉ đạo đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng phòng, chống thiên tai thực hiện nhiệm vụ.

6. Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với ngành điện lực và các địa phương triển khai phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và phương án đảm bảo an toàn cho các công trình được giao quản lý.

7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, báo cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.