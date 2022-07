Tri ân, tưởng nhớ những người có công với đất nước

Yên Định là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, vùng quê có truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng lâu đời. Trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh, Nhân dân Yên Định đã luôn phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Thênh - vợ liệt sĩ, thôn Duyên Thượng 1, xã Định Liên. Ảnh: Thu Uyên (CTV huyện Yên Định)

Sau hai cuộc kháng chiến, huyện Yên Định đã có 3.136 liệt sĩ qua các thời kỳ; hơn 3.000 thương, bệnh binh; 272 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng (hiện nay còn sống 6 mẹ); 7 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) (hiện nay còn sống 2 Anh hùng LLVTND); 2.355 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương; 744 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ, trên 10.000 người tham gia dân công hỏa tuyến; năm 1999, Nhân dân và cán bộ huyện Yên Định đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua công tác chăm sóc người có công luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Nhân dân huyện Yên Định đặc biệt quan tâm. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chủ động và phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Coi đây là mục tiêu, là nhân tố quan trọng góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương và là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Huyện Yên Định đã bám sát các quy định của pháp luật về thực hiện chính sách người có công với cách mạng và chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội, các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn người có công và thân nhân người có công trong việc lập hồ sơ, giải quyết chế độ theo quy định, đảm bảo việc chi trả các chế độ đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công từ huyện đến cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Hàng năm, ban hành kế hoạch triển khai công tác chăm sóc người có công, kế hoạch vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được đẩy mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện đã tích cực giúp đỡ các gia đình người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, như: tạo điều kiện về công cụ, phương tiện phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây, con, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất thấp, tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng 144 gia đình người có công và 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng... Những việc làm trên đã trở thành hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), ngày lễ, tết, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn đều tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Khu di tích Bác Hồ về thăm xã Yên Trường, các nhà bia ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện; thăm, tặng quà các đối tượng là người có công và thân nhân; trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện, xã, thị trấn với hơn 25.000 suất quà mỗi năm, tổng kinh phí trên 7,1 tỷ đồng. Bằng các nguồn vận động và thực hiện chính sách, đến nay huyện Yên Định đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 205 nhà tình nghĩa, trao tặng 500 sổ tiết kiệm, tổ chức khám, duy trì đỡ đầu 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống 1 triệu đồng/mẹ/tháng; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho hàng trăm lượt thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ; tổ chức thăm lại chiến trường xưa cho thương, bệnh binh. Cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho 8.372 lượt người thuộc đối tượng người có công và thân nhân của họ. Điều dưỡng sức khỏe luân phiên tập trung và tại gia đình trên 1.278 lượt người/năm. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo đối với 80 học sinh, sinh viên là con của người có công với cách mạng từ mầm non đến các cơ sở đào tạo, kinh phí 500 triệu đồng/năm. Bằng những việc làm thiết thực trên, đến nay, 100% xã, thị trấn đều thực hiện tốt các chế độ, chính sách và chăm sóc thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Toàn huyện có 98% hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình nơi cư trú. Hầu hết các gia đình chính sách, gia đình cách mạng đều tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đóng góp xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa. Nhiều thương binh, bệnh binh thể hiện rõ quyết tâm và nghị lực vượt khó vươn lên, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế”; tích cực tham gia phát triển kinh tế, các hoạt động xã hội, tiêu biểu như: ông Trịnh Xuân Tấn, thương binh hạng 3/4, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Thiệu Yên; ông Trần Văn Hóa, thương binh hạng 2/4, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Y - dược Trí Đức; bà Nguyễn Thị Tâm, thương binh hạng 4/4, Giám đốc Công ty CP Thương mại Hùng Cường; ông Nguyễn Văn Vụ, thương binh hạng 1/4, sản xuất cửa nhôm kính, kinh doanh hàng tạp hóa tại tổ dân phố 7, thị trấn Quý Lộc...

Bên cạnh đó, việc chăm sóc, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân, công tác tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi danh, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ được huyện nỗ lực thực hiện. Việc tổ chức đón hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến về an táng tại nghĩa trang quê nhà và dòng họ được huyện, xã tổ chức lễ đón nhận và an táng chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định. Đối với các hài cốt đang an táng tại các nghĩa trang ngoại tỉnh đều được ngân sách Nhà nước hỗ trợ thân nhân, người thờ cúng đi thăm viếng. Năm 2022, huyện Yên Định đã nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện, duy trì thường xuyên dọn dẹp, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ tại các xã, thị trấn. Những việc làm ý nghĩa trên chứa đựng sự quan tâm, tấm lòng tri ân sâu sắc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, tạo không khí thân tình, mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và phát triển. Huyện Yên Định liên tục là đơn vị dẫn đầu của tỉnh về sản xuất và là địa phương có nhiều điển hình tiên tiến được nhiều đoàn công tác của Trung ương, các tỉnh bạn, các đơn vị trong tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 5 Huân chương Lao động hạng Ba, 2 hạng Nhì, 1 hạng Nhất; năm 2008, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; ngày 2-7-2010, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”; ngày 5-4-2016, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Định đạt chuẩn nông thôn mới - huyện đầu tiên khu vực Bắc Trung bộ về đích nông thôn mới năm 2015; và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác... Những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định đạt được đã khẳng định vị thế, bước phát triển lớn mạnh, tạo thêm niềm tin và khí thế để tiếp tục phấn đấu là huyện dẫn đầu của tỉnh năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong những ngày “Tháng bảy tri ân” này, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Yên Định đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhằm khơi dậy truyền thống cách mạng, tình cảm nhân ái, thủy chung của các thế hệ đối với người có công. Thống nhất trong nhận thức và hành động, tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, huyện Yên Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thực hiện tốt Pháp lệnh Người có công và các chính sách khác về phát triển kinh tế - xã hội, nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách cả về vật chất và tinh thần. Phát huy sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc người có công, tạo điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ người có công, tham mưu giải quyết đúng, đủ, kịp thời, chính xác các chế độ, chính sách cho người có công và thân nhân theo quy định pháp luật. Tập trung xem xét, giải quyết các hồ sơ tồn đọng, bảo đảm việc chi trả trợ cấp cho người có công đúng kỳ, đủ số, đúng đối tượng. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Yên Định luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt khó, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững, văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với lý tưởng cao đẹp của các thế hệ cha anh.

Trịnh Xuân Thúy

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định