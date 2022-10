Trên 55 nghìn phương tiện thực hiện cấp đăng ký biển số xe tại công an cấp huyện, xã

Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn quốc, từ ngày 21-5-2022 đến nay, Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận đăng ký mới, giải quyết sang tên, cấp lại đăng ký và biển số cho trên 10 nghìn ô tô và trên 45 nghìn mô tô, xe máy, xe máy điện. Một số đơn vị có số lượng phương tiện đăng ký nhiều như: Công an thị xã Nghi Sơn, Công an các huyện Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Yên Định...

Có thể thấy, việc phân cấp đăng ký ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho Công an cấp huyện, cấp xã theo Thông tư số 15 của Bộ Công an là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an. Chủ trương này nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục triển khai phân cấp công tác đăng ký cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-10-2022, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho 210 Công an cấp xã thuộc 23 Công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quốc Hương