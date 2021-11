Trao tiền hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19

Thực hiện các nội dung hướng dẫn tại công văn số 327/QBT-QLCTDA, ngày 9-9-2021 và công văn số 337/QBT-QLCTDA, ngày 16-9-2021 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa đã phối hợp với một số địa phương trong tỉnh trao tiền hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Bà Cầm Thị Mẫn, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trao quà và tiền hỗ trợ cho gia đình trẻ có mẹ bị tử vong do COVID-19 ở huyện Nông Cống.

Cùng tham gia có đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Ngân hàng SHB chi nhánh Thanh Hóa.

Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa trao quà và tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình có trẻ mồ côi bố (hoặc mẹ) do COVID-19 tại huyện Triệu Sơn.

Theo đó, có 8 cháu nhỏ ở các huyện: Triệu Sơn, Quảng Xương và Nông Cống là trẻ mồ côi có bố (hoặc mẹ) tử vong do nhiễm bệnh COVID-19 được nhận tiền hỗ trợ với mức 5 triệu đồng/cháu.

Trao quà và tiền hỗ trợ cho các cháu mồ côi bố (hoặc mẹ) do COVID-19 tại huyện Quảng Xương.

Nguồn kinh phí hỗ trợ do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động từ các nguồn lực để hỗ trợ những trẻ em không may lâm vào cảnh mồ côi do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Mai Phương