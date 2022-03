Trao quà thực hiện Dự án “Em nuôi Công an Thọ Xuân”

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2022), Hội Phụ nữ Công an huyệnThọ Xuân đã phối hợp với Đoàn thanh niên Công an huyện thực hiện Dự án “Em nuôi Công an Thọ Xuân”.

Thực hiện Dự án, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an huyện Thọ Xuân đã trao tặng xe đạp trị giá 1,6 triệu đồng cho 2 cháu Lê Hữu Quang và Lê Hữu An ở thôn 9, xã Thọ Xương, hỗ trợ hàng tháng 500 ngàn đồng/tháng/cháu; tặng 20 suất quà cho 20 học sinh mầm non, tiểu học và THCS xã Quảng Phú trị giá 10 triệu đồng.

Lê Hà