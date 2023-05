Trào lưu sử dụng thuốc lá điện tử của giới trẻ: Con đường nguy hại dẫn đến ma túy tổng hợp

Học theo “mốt thời thượng”, ngày càng nhiều thanh, thiếu niên, học sinh vẫn lén lút giấu cha mẹ, gia đình, nhà trường để hút thuốc lá điện tử. Điều này không chỉ gây tổn hại cho sức khỏe của chính các em, mà còn là con đường dẫn đến ma túy tổng hợp.

Máy hút thuốc (vape, pod) và tinh dầu thuốc lá điện tử chiếm khá nhiều trong các tang vật thu được của cơ quan công an trong đợt ra quân đồng loạt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật của học sinh khi đến trường trên địa bàn tỉnh, tháng 5-2023.

Tình trạng thanh, thiếu niên hút thuốc lá điện tử đang được xem là vấn đề đáng lo ngại trong năm học mới 2022-2023. Hiện tượng này chủ yếu trên địa bàn TP Thanh Hóa và đối tượng sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng “trẻ hóa”. Ở một số trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Sau khi bị bắt quả tang, nhà trường đã ngay lập tức thông báo cho gia đình và yêu cầu phụ huynh quan tâm, ngăn chặn tình trạng hút thuốc lá điện tử. Đồng thời tăng cường công tác quản lý học sinh, đưa nội dung cấm sử dụng thuốc lá điện tử nói riêng và thuốc lá nói chung tại các buổi chào cờ đầu tuần và các buổi sinh hoạt hàng tuần.

Những trường hợp tương tự như trên không hiếm và cũng đã từng xảy ra với cả các em học sinh cuối cấp tiểu học. Nhiều em đã bị ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, việc học tập sa sút. Chị Hoàng Thị H., phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Cháu đầu nhà tôi năm nay học lớp 8. Thời gian gần đây, vợ chồng tôi ngửi thấy những mùi hương trong nhà, nhất là khi ở gần cháu. Ngoài ra, thỉnh thoảng cháu còn có biểu hiện khó thở, chóng mặt, ho nhiều hơn. Tôi đưa cháu đi khám ở bệnh viện thì mới vỡ lẽ, con mình đã hút thuốc lá điện tử. Cháu khai nhận đã bị bạn bè rủ rê hút thử, sau đó lén lút sử dụng mỗi khi tới trường”.

Nắm bắt thị hiếu, nhu cầu, mốt “thời thượng” của một bộ phận thanh, thiếu niên, học sinh, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi buôn bán trái phép thuốc lá điện tử như vape, tinh dầu ngay tại các quán cafe, giải khát. Bên cạnh đó, việc buôn bán thuốc lá điện tử chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội với các nhóm kín, fanpage. Sau khi thống nhất chủng loại, giá cả, việc giao dịch sẽ diễn ra tại quán cafe, giải khát. Việc mua bán diễn ra khá dễ dàng là nguyên nhân dẫn đến việc ngày càng có nhiều thanh, thiếu niên tiếp cận và sử dụng thuốc lá điện tử. Thậm chí, nhiều trường hợp cá biệt có suy nghĩ lệch lạc xem việc hút thuốc lá điện tử là đam mê, là để thể hiện sự sành điệu của bản thân mà không lường trước được những nguy hại cho sức khỏe, tinh thần...

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, các ca bệnh nhập viện do tác hại của thuốc lá điện tử có chiều hướng tăng lên. Độ tuổi sử dụng thuốc lá điện tử cũng ngày càng trẻ hơn. Đã có không ít trường hợp nhập viện trong trình trạng nghiện nặng, sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng do tích tụ những hóa chất độc hại từ việc hút thuốc lá điện tử trong 1 khoảng thời gian dài. Một vấn đề đáng lo ngại nữa đó là việc các em thanh, thiếu niên mua vape, tinh dầu giá rẻ để sử dụng, càng làm tăng nguy cơ bị các triệu chứng như: run tay chân, chóng mặt, khó thở, nặng hơn là bị các cơn co giật. Việc các em sử dụng thuốc lá điện tử còn có nguy cơ cao nghiện ma túy tổng hợp khi các chai tinh dầu có chứa ma túy tổng hợp, chất gây nghiện khác. Càng sử dụng càng nghiện, các loại tinh dầu dành cho thuốc lá điện tử chủ yếu là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Từ ngày 12-5-2023, Công an tỉnh đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ mở đợt ra quân, đồng loạt tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật của học sinh khi đến trường tại 631 trường THPT, THCS, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề với tổng số 166.997 học sinh. Theo kết quả kiểm tra bước đầu, bên cạnh các loại vũ khí, đồ chơi nguy hiểm, công cụ, vật dụng các loại không liên quan đến học tập, có gần 100 máy hút thuốc lá điện tử (pod, vape) và gần 20 chai tinh dầu thuốc lá điện tử, nhiều bao thuốc lá và cá biệt có cả học sinh tàng trữ cỏ mỹ và cần sa. Đây chưa phải là con số phản ánh đúng thực tế hiện nay. Điều đáng lo ngại là ngày càng có nhiều học sinh THCS, THPT luôn đem theo thuốc lá điện tử để hút khi đến trường. Đây là trào lưu khá phổ biến, thậm chí được xem là “mốt” với học sinh và thanh, thiếu niên hiện nay.

Để hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay ở lứa tuổi vị thành niên, vai trò của gia đình là rất quan trọng. Phụ huynh, gia đình cần dành thời gian quan tâm, lắng nghe và giám sát các em. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, cần liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được thăm khám và điều trị sớm. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần giáo dục để học sinh nhận thức được các chất gây nghiện và các tác hại do sử dụng chất gây nghiện, nguy cơ dẫn đến ma túy tổng hợp. Cơ quan chức năng cũng cần có sự vào cuộc quyết liệt, ngăn chặn, triệt phá, xử lý nghiêm theo pháp luật mọi hành vi, các đối tượng buôn bán trái phép thuốc lá điện tử hiện nay.

Bài và ảnh: Mạnh Cường