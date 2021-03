Trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân

Ngày 19-3, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn phối hợp với UBND xã Nghi Sơn đã trao Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn và lãnh đạo xã Nghi Sơn trao Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân

Theo đó, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã trao tặng 500 lá Cờ Tổ quốc và 200 bức ảnh Bác Hồ cho ngư dân xã Nghi Sơn.

Đây là hoạt động nhằm động viên, khích lệ quần chúng Nhân dân khu vực biên giới và ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Mỗi con tàu của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc là những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng bất khả xâm phạm; mỗi “Tổ tàu thuyền” của ngư dân ta hoạt động trên biển là những điểm tựa quan trọng giúp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền biển, đảo và bảo vệ ngư dân trong hành trình vươn khơi, bám biển.

Ngư dân nhận Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ

Riêng tại Thị xã Nghi Sơn, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn sẽ trao 2.500 lá cờ Tổ quốc và 500 ảnh Bác Hồ cho ngư dân 6 xã trên địa bàn, nhằm chia sẻ, cổ vũ, động viên bà con vươn khơi, bám biển.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Trọng Đạt, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn cho biết: Trong những năm qua tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, an ninh biên giới Quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới luôn ổn định, đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Thị đoàn Nghi Sơn và Đoàn xã Nghi Sơn, Đoàn Thanh niên Biên phòng Cảng Nghi Sơn trao quà cho các hộ dân có khoàn cảnh khó khăn

Hoạt động trao Cờ và ảnh Bác Hồ nhằm tuyên truyền cho ngư dân nắm, hiểu rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ, vùng biển, đảo của Việt Nam; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, động viên người dân tích cực vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản đúng pháp luật.

BCH Biên phòng Cảng Nghi Sơn, lãnh đạo xã Nghi Sơn, Thị đoàn Nghi Sơn ra tận tàu trao Cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho chủ tàu

Ngay sau buổi lễ, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, lãnh đạo xã Nghi Sơn, Thị đoàn Nghi Sơn đã ra tận tàu của ngư dân trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các tàu đang neo đậu tại bến cá Nghi Sơn.

Bộ đội biên phòng cùng dân treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng

Giúp ngư dân treo cờ trên tàu...

Nhân dịp này Đoàn Thanh niên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn cùng với Đoàn Thanh niên xã Nghi Sơn đã ra quân chung tay làm sạch biển năm 2021. Thị Đoàn Nghi Sơn cũng đã trao 5 suất quà cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng.

Ngọc Tiến