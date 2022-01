Trao 304 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn huyện Quan Sơn

Chiều 23-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quan Sơn đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022. Dự chương trình có các đồng chí: Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Hà Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn.

Các đồng chí: Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Hà Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn trao quà cho người lao động khó khăn.

Với chức năng chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, trong những năm qua, LĐLĐ huyện Quan Sơn đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình về an sinh xã hội và phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, trong đó trọng tâm là chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động”, “Mái ấm công đoàn”; vận động ủng hộ các gia đình đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lụt...Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong huyện đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ, chính sách cơ bản khác cho đoàn viên, NLĐ.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có tết, vui tết”, chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 được tổ chức chính là sự chia sẻ khó khăn, mang đến những phần quà ý nghĩa cho NLĐ nghèo đón xuân, cũng như thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn, doanh nghiệp đối với NLĐ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Mai Bá Nam trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn.

Để động viên, khích lệ NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tại chương trình lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Quan Sơn, LĐLĐ huyện đã trao 304 suất quà trị giá trên 127 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở trị giá 45 triệu đồng.

Thanh Huê