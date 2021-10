TP Thanh Hóa mưa, giao thông ùn tắc giờ cao điểm

Do mưa lớn kéo dài, các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông tại nhiều tuyến đường ở TP Thanh Hóa xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm.

Video: Thành phố Thanh Hóa mưa, giao thông ùn tắc giờ cao điểm.

Trưa nay (11-10), nhiều tuyến đường ở TP Thanh Hóa bị ùn tắc khi trận mưa lớn xảy ra đúng vào giờ cao điểm.

Tại đường Lê Quý Đôn, lượng phương tiện đông vì nơi đây tập trung nhiều trường học, giờ cao điểm kết hợp với mưa lớn nên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông.

Mật độ giao thông tại đường Trần Phú hường về đường Quang Trung giờ cao điểm rất đông, dòng xe cộ nối dài mỗi khi dừng đèn đỏ.

Các phương tiện di chuyển chậm trên đại lộ Lê Lợi do mưa lớn.

Mưa lớn kéo dài, khiến nhiều phương tiên lưu thông gặp khó khăn.

Dòng người chen chân dưới trong mưa giờ tan tầm tại TP Thanh Hóa.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Thanh Hóa có lượng phương tiện giao thông lớn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm tan tầm, đi làm.

Thông thường khoảng thời gian giao thông ùn tắc kéo dài từ 30 đến 45 phút tùy vào tình hình thời tiết.

Xe cộ đông đúc ở đường Quang Trung, TP.Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 nên ngày hôm nay (11-10), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày và đêm 11-10 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Hoàng Đông