Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc với BHXH tỉnh Thanh Hoá

Chiều 20-3, đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có chuyến thăm và làm việc với BHXH tỉnh Thanh Hoá về tình hình thực hiện công tác năm 2020, quý 1/2021 và nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi làm việc với BHXH tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh Thanh Hoá đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Tám báo cáo về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đều đạt và vượt so với chỉ tiêu ngành BHXH đề ra. Cụ thể, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 là 3.260.232 người, tăng 2,45% so với năm 2019; quý 1/2021 là 3.182.182 người. Tổng số thu năm 2020 đạt 8.689,8 tỷ đồng, tăng 2,45% so với năm 2019, đạt 100,9% so với dự toán thu; quý 1/2021 ước đạt 2.070 tỷ đồng. Công tác chi trả BHXH, BHYT, BHTN luôn được triển khai đầy đủ và kịp thời cho đối tượng thụ hưởng. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính tiếp tục được duy trì và phát huy…

Đại diện phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh phát biểu ý kiến kiến nghị với Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Quá trình triển khai kết nối liên thông dữ liệu, giao dịch điện tử còn gặp khó khăn do hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ. Hệ thống mạng, phần mềm nghiệp vụ của ngành đang trong quá trình hoàn thiện, các quy trình nghiệp vụ, quy định trong việc thu, chi, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN thay đổi nhiều ảnh hưởng một phần đến việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng cần có cơ chế, chính sách xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn, mất tích và có quy định giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho lao động mất việc làm do chủ sử dụng lao động phá sản, bỏ trốn không làm thủ tục thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; quy định rõ hơn việc phân cấp quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp có tổ chức sản xuất kinh doanh và tham gia đóng BHXH, BHYT ở tỉnh này nhưng trụ sở giao dịch ở tỉnh khác để thuận lợi trong công tác đôn đốc thu nợ. Có cơ chế hỗ trợ kính phí khuyến khích viên chức, người lao động trong Ngành phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thực hiện ngoài giờ hành chính. Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ và kỹ năng truyền thông trực tiếp cho cán bộ làm công tác truyền thông nhằm tăng cường tuyên truyền vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Có chính sách tuyển dụng cán bộ người dân tộc thiểu số để ổn định công tác lâu dài tại địa bàn; đưa chỉ tiêu tham gia BHXH tự nguyện vào tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà BXXH tỉnh Thanh Hoá đã đạt được, đặc biệt Thanh Hoá là một trong những tỉnh trong top đầu cả nước phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của ngành trong việc góp phần bảo đảm an sinh xã hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh Thanh Hoá cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam; đồng thời chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đối với chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, Thanh Hoá đang có kết quả tốt, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, còn “dư địa” rất lớn, BHXH tỉnh cần phân tích rõ nguyên nhân, phân tích nhóm đối tượng còn dư địa, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để phát triển đối tượng tham gia.

Thực hiện tuyên tuyền đa dạng, linh hoạt; đối với người dân, cần nắm rõ cụ thể phong tục tập quán, điều kiện kinh tế... để tuyên truyền đúng và trúng từng nhóm đối tượng; tăng cường mở rộng hệ thống đại lý, nâng cao trách nhiệm, vai trò của đội ngũ nhân viên đại lý cơ sở với phương trâm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động từng người dân”. Mặt khác, BHXH tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, tìm các nguồn hỗ trợ cho người tham gia BHXH, BHYT có hoàn cảnh khó khăn; chú ý hỗ trợ các đối tượng thoát nghèo, để vận động tham gia bảo đảm quyền lợi liên tục và phát triển bền vững của chính sách.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý công việc đạt hiệu quả cao; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia... Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành BHXH, BHYT; kiên quyết phối hợp xử lý, chấn chỉnh các cá nhân, đơn vị vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân; triển khai ứng dụng VssID-BHXH số trên nền tảng thiết bị di động. Đặc biệt, cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm việc, bảo đảm giải quyết đúng và kịp thời các chế độ cho người tham gia và thụ hưởng…

Tô Hà