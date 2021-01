Tổ liên kết sản xuất rau an toàn do phụ nữ làm chủ ở xã Hoằng Thành

Các thành viên mô hình “Tổ liên kết phụ nữ sản xuất rau an toàn” xã Hoằng Thành chăm sóc rau màu.

Vốn có kinh nghiệm trồng và chăm sóc các loại rau nhiều năm, khi được Hội LHPN xã Hoằng Thành (Hoằng Hóa) vận động tham gia mô hình “Tổ liên kết sản xuất rau, củ, quả an toàn do phụ nữ làm chủ”, chị Nguyễn Thị Hóa, thôn 8 đã nhiệt tình hưởng ứng.

Với diện tích ban đầu 1 mẫu trồng rau cải muối và một số loại rau khác bán có giá trị kinh cao hơn các loại rau màu trước đây (cải canh, xà lách...), chị Lê Thị Phương đã mượn lại diện tích bỏ không của các hộ khác để trồng. Đến nay, tổng diện tích của gia đình đạt hơn 3,5 mẫu, chị Phương và các thành viên trong tổ đổi công cho nhau và thường xuyên làm việc theo nhóm nên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất và tìm đầu ra sản phẩm. Qua 2 năm trồng và chăm sóc theo kỹ thuật được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn, tổ liên kết sản xuất rau an toàn do phụ nữ làm chủ xã Hoằng Thành liên tục có thu nhập ổn định. Theo tính toán của các hộ, 1 sào cải muối cho thu hoạch 2 tấn/lứa (1,5 tháng/lứa) có giá bán từ 3 đến 8 ngàn đồng/kg, đầu ra ổn định, thương lái vào tận ruộng thu mua.

Chị Lê Thị Thơ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 8 cho chúng tôi biết: “Sau khi vận động được một số hội viên tham gia mô hình, tập huấn về quy trình sản xuất rau sạch, tôi thường xuyên thăm đồng, động viên chị em nỗ lực trồng, chăm sóc các loại rau màu (chủ yếu là cải muối, ớt,...) để mô hình của tổ liên kết đạt hiệu quả. Được động viên, chia sẻ kịp thời, nhiều chị trong tổ đã áp dụng kiến thức được tập huấn vào sản xuất thành công và mở rộng diện tích sản xuất. Một số chị có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm, trong đó có chị Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Phương”.

“Mục sở thị” các thành viên trong tổ đang tích cực lao động sản xuất trên đồng ruộng, chúng tôi được các chị cho biết thêm: Từ khi tham gia tổ liên kết, các thành viên duy trì sản xuất các loại cây trồng quanh năm từ 7 đến 8 lứa, riêng vụ đông thu hoạch được 3 lứa. Trồng rau màu trên đồng đất xã Hoằng Thành được xem là nghề truyền thống của địa phương, nhưng cái mới là các hộ đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết chọn giống cây trồng phù hợp với chân đất và đặc biệt là luôn luân canh gối vụ, liên kết với nhau về mọi mặt để khai thác tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương. Trồng rau cần ít vốn, tận dụng được công nhàn rỗi nên mô hình trồng rau sạch đã giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã nói chung, các thành viên tổ liên kết nói riêng có nguồn thu nhập ổn định.

Với mục tiêu thay đổi tư duy sản xuất manh mún, nhỏ lẻ của người dân, áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau, củ, quả sạch, an toàn, nâng cao giá trị kinh tế, năm 2018, Hội LHPN xã Hoằng Thành đã thành lập mô hình “Tổ liên kết sản xuất rau, củ, quả an toàn do phụ nữ làm chủ” thu hút 12 thành viên tham gia với tổng diện tích 2 ha. Ngay sau khi thành lập, các thành viên được truyền thông kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm trong trồng trọt; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tích cực sản xuất cà chua, dưa muối, bắp cải, rau màu các loại... Với thành công ban đầu, tổ liên kết tiếp tục thu hút thành viên, mở rộng diện tích lên hơn 3 ha và đẩy mạnh sản xuất. Hội LHPN xã còn đứng ra tín chấp hỗ trợ cho thành viên vốn vay qua các kênh ngân hàng, vận động thành lập tổ, nhóm tiết kiệm để hỗ trợ nhau sản xuất, mua hạt giống, sắm các phương tiện sản xuất... Đến nay, tổ liên kết đã hợp đồng cung cấp rau sạch cho một số tiểu thương Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (TP Thanh Hóa).

Chị Trần Thị Thanh, chủ tịch hội LHPN xã cho biết: Mô hình “Tổ liên kết sản xuất rau, củ, quả an toàn” xã Hoằng Thành đã góp phần nâng cao thu nhập ổn định cho hội viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong kết nối từ sản xuất đến thị trường, thu hút đông hội viên tham gia. Hội LHPN xã tiếp tục vận động hội viên tham gia mô hình, đồng thời tăng cường phối hợp hỗ trợ các thành viên; khuyến khích liên kết giữa các hộ trồng rau trong vùng để sản xuất bền vững và từng bước tiến tới xây dựng nhãn mác cho sản phẩm rau, củ, quả an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi thành viên tổ liên kết và hội viên, phụ nữ trên địa bàn toàn xã.

Lê Hà