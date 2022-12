Tinh thần phòng bệnh

Thông tin dịch bệnh thu hút sự quan tâm nhiều nhất thời điểm này là sốt xuất huyết. Khi loa phố ngày ngày phát thông báo con số bệnh nhân và những địa phương dịch đang hành hoành cùng những cảnh báo, càng khiến cho khu dân cư lo lắng hơn.

Nhiều người túm tụm với nhau thảo luận chuyện chống dịch. Người đề xuất phải làm theo khuyến nghị của trưởng phố đó là phát quang bụi rậm, bỏ các dụng cụ có chứa nước để ngăn lăng quăng, bọ gậy sinh sôi. Người thì đề xuất thuê đơn vị dịch vụ y tế về phun thuốc diệt muỗi...

Nhiều ý kiến bàn ra tán vào, ai cũng cho rằng ý kiến của mình là cần thiết. Người chủ trương phát quang bờ bụi, người muốn bỏ những lu, vại, bể nước ở khu dân cư, người thì muốn triệt để hơn bằng cách phun hóa chất diện rộng để muỗi không thể xâm nhập vào địa bàn... Tinh thần chống dịch sốt xuất huyết của người dân trong khu phố có thể nói là rất cao, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Nhưng sau một hồi thảo luận, ai về nhà nấy, có người vừa đi vừa cằn nhằn.

Một cuộc họp cần thiết tiếc là chưa tìm được tiếng nói chung. Trong 3 phương án đưa ra thảo luận, chẳng có phương án nào nhận được sự đồng tình của số đông cả. Việc phát quang cây cối thì bị phản đối bởi một số người có tuổi với lý do họ đã mất công trồng và chăm sóc bao lâu nay. Hơn nữa những người già mỗi ngày con cháu đi làm, đi học hết, họ chỉ biết lấy việc chăm và ngắm cây cối làm vui, vì thế không thể chặt bỏ được. Còn bỏ dụng cụ chứa nước lâu ngày cũng không thể thực hiện được với lý do rằng việc đặt những lu, vại nước trước nhà không phải vô tình. Cái thì dùng để chứa nước tưới cây, cái thì đặt những cây thủy sinh, nhà thì đặt hòn non bộ, tiểu cảnh, nhà nuôi cá... Cuối cùng việc phun hóa chất diệt muỗi ở khu dân cư được nhiều người hướng đến. Nhưng khi bàn góp kinh phí thuê dịch vụ thì nhiều người lại ngãng ra khi nghe khoản chi phí không hề nhỏ. Có người đưa ra lý do việc phun hóa chất cũng tốt nhưng độc hại. Khu dân cư có nhiều trẻ nhỏ, người già, việc phun hóa chất e ảnh hưởng đến sức khỏe... Ngay lập tức nhiều người lên tiếng đồng tình. Cuộc họp giải tán mà chả có phương án nào được thống nhất cả.

Mấy hôm nay tiếng bác trưởng phố vẫn sang sảng trên loa truyền thanh khuyến nghị việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, nhưng chả còn thấy ai trong khu dân cư sốt sắng nữa.

Hạnh Nhiên