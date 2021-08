Tin giả cũng đang lây lan như một dạng vi rút

Trong những ngày qua, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về dịch, bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh đang có dấu hiệu gia tăng như một dạng “vi rút”.

Hình ảnh sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo thống kê, nước ta hiện có khoảng hơn 50 triệu người sử dụng MXH, khiến cho phương tiện truyền thông mới này trở thành một kênh thông tin quan trọng của người dân. Với số lượng người dùng tăng trưởng nhanh chóng, các MXH đang tạo ra một “xã hội ảo" tồn tại song song với xã hội thực, đó nạn tin giả, thông tin xấu độc, sai trái thù địch gây bất ổn chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an huyện Thọ Xuân xử lý vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Nông Cống, nhiều thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt về tình hình dịch, bệnh đã gia tăng trên MXH làm hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Qua công tác đấu tranh, lực lượng chức năng huyện Nông Cống và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 27-4 đến 30-8, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 37 trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận những bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan đến tình hình dịch, bệnh COVID-19.

Qua công tác kiểm tra, rà soát thông tin trên MXH, Sở Thông và Truyền thông cũng phát hiện nhiều tài khoản MXH đăng tải thông tin sai sự thật, trong đó có những thông tin liên quan đến tình hình dịch, bệnh COVID-19 và đã tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.

Để tránh những tác động xấu của MXH, người sử dụng MXH cần phải tỉnh táo, nhận rõ tính hai mặt của MXH, tránh vô tình tiếp tay cho các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, thành phần cơ hội, không để tin giả lây lan.

Lê Phượng