Tìm nguồn thôn đội trưởng: Nhiều xã kêu khó...

Tại Đại hội Chi bộ thôn nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua gắn với quy định 3 con người đảm nhiệm 6 chức danh (Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND), thì chức danh thôn đội trưởng kiêm tổ viên tổ an ninh khiến nhiều thôn phải loay hoay tìm kiếm nguồn...

Một buổi huấn luyện của dân quân tự vệ huyện Hoằng Hóa.

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, huyện Triệu Sơn còn 254 thôn tương đương với 254 thôn đội trưởng. Với 254 thôn đội trưởng này, 100% là đảng viên. Tuy nhiên, theo Thượng tá Tống Đình Thơm, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Sơn: Quy định thôn đội trưởng phải là đảng viên cũng là vấn đề khó vì có những con người rất có năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng vì lý do gì đó nên chưa phải là đảng viên. Điều này cũng rất đáng tiếc.

Để minh chứng chia sẻ của chỉ huy trưởng, chúng tôi về thị trấn Triệu Sơn. Tại đây có 14 thôn, khu phố tương đương với 14 thôn đội trưởng. Trong số này có 1 thôn đội trưởng duy nhất là nữ, đó là thôn đội trưởng thôn Tân Tiến Phạm Thị Bắc, sinh năm 1987. Đồng chí Bắc cũng vừa được bầu là thôn đội trưởng kiêm tổ viên tổ an ninh trong nhiệm kỳ 2020-2022. Nguyên nhân để chọn thôn đội trưởng là nữ thì theo như Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Trần Phú Tấn: Rất khó để tìm người, bởi để chọn thôn đội trưởng phải bảo đảm được 4 tiêu chí: Dưới 45 tuổi, là đảng viên, có năng lực, có điều kiện. Có những đồng chí nam đạt được 3 yếu tố rồi nhưng lại không phải đảng viên nên cuối cùng phải bầu một đồng chí nữ là thôn đội trưởng. Tôi có đề cập đến tiêu chí điều kiện vì phụ cấp cho thôn đội trưởng còn thấp nên phải chọn những đồng chí có cả nghề phụ thì mới tin tưởng để bầu làm thôn đội trưởng, có như vậy các đồng chí cũng mới sẵn sàng yên tâm nhận nhiệm vụ...

Ngoài tiêu chí khó là đảng viên thì tiêu chí trong độ tuổi cũng khiến nhiều địa phương không thể theo quy định. Tại huyện Hoằng Hóa, với 243 thôn đội trưởng kiêm tổ viên tổ an ninh, có những xã phải chọn thôn đội trưởng trên 45 tuổi. Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoằng Hóa Vũ Văn Thọ cho biết: Tìm người trong độ tuổi cũng không phải dễ vì có người là đảng viên, có năng lực, trình độ nhưng tuổi lại cao hơn quy định hoặc tìm được người trong độ tuổi nhưng lại không phải đảng viên... Chính vì vậy, có một số đơn vị phải linh hoạt, vận dụng và khắc phục để bảo đảm cơ cấu thôn đội trưởng kiêm tổ viên tổ an ninh.

Ngay tại xã Hoằng Đạo, do tìm nguồn không đủ điều kiện theo quy định nên đã tái cử một đồng chí thôn đội trưởng ở nhiệm kỳ cũ. Chia sẻ của đồng chí Mai Văn Hùng, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hoằng Đạo: Xã có 7 đồng chí thôn đội trưởng thì có 2 đồng chí thôn đội trưởng vượt tuổi quy định. Trong đó đồng chí tái cử là 46 tuổi và một đồng chí mới được bầu đã 48 tuổi... Vì không có nguồn đủ điều kiện nên đơn vị đã xin ý kiến định hướng của Ban Chỉ huy Quân sự huyện để tham mưu cho đảng ủy, UBND xã chỉ đạo bầu do 2 đồng chí này đang nằm trong cấp ủy nên tiếp tục giao nhiệm vụ, đảm nhiệm cơ cấu chức danh thôn đội trưởng kiêm tổ viên tổ an ninh.

Thôn đội trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở thôn; quản lý chỉ huy trực tiếp dân quân thuộc quyền; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương, quân đội... Tuy đã có những thay đổi trong chế độ, nâng mức phụ cấp nhưng vẫn còn thấp, chính vì vậy việc lựa chọn các đồng chí đảm nhiệm chức vụ thôn đội trưởng với những tiêu chí như đã đề cập đến ở trên đang là vấn đề khó.

Bài và ảnh: Vân Sơn