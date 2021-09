Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đối với tổ dân phố Nổ Giáp 2, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn

Tối 8-9-2021, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định Số 10224/QĐ-UBND về việc phong tỏa tạm thời khu vực dân cư có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, tiếp tục phong tỏa tạm thời cụm dân cư (phía Tây Bắc giáp Quốc lộ 1A; phía Bắc giáp trục đường từ nhà ông Thiêm đi nhà ông Dũng Vương; phía Nam giáp cánh đồng của tổ dân phố Cao Thắng 3; phía Đông giáp kênh cầu trắng) của tổ dân phố Nổ Giáp 2, phường Nguyên Bình, gồm 383 hộ, 1.417 khẩu, là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly phong tỏa theo quy định, đảm bảo ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19. Thời gian áp dụng phong tỏa 7 ngày tiếp theo hoặc cho đến khi có thông báo mới, kể từ 00 giờ, ngày 09-9-2021.

Kể từ 00 giờ, ngày 09-9-2021, dừng áp dụng biện pháp giãn xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc của Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các tổ dân phố: Sơn Thắng, Vạn Thắng 2 và Thành Công thuộc phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, nhưng phải thực hiện nghiêm 5K.

Giao UBND phường Nguyên Bình chỉ đạo Công an phường, Trạm Y tế phường, các đơn vị, lực lượng liên quan duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại cụm dân cư của tổ dân phố Nổ Giáp 2, trực chốt kiểm soát 24/24 giờ và thực hiện cách ly y tế theo đúng nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với cụm dân cư thuộc tổ dân phố nói trên thuộc phường Nguyên Bình.

Sỹ Thành