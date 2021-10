(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án “Bơi an toàn” tại huyện Bá Thước do tổ chức Hue Help viện trợ.

{title} Tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án “Bơi an toàn” tại huyện Bá Thước UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án “Bơi an toàn” tại huyện Bá Thước do tổ chức Hue Help viện trợ. (Ảnh minh họa). Khoản viện trợ phục vụ việc dạy bơi cho 200 học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bá Thước, nhằm giảm thiểu số trẻ em bị thương hoặc tử vong do các tai nạn liên quan đến nước và nâng cao năng lực cho các trường học tại địa phương theo Quyết định số 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Thời gian thực hiện dự án kể từ thời điểm UBND tỉnh phê duyệt khoản viện trợ đến ngày 31-12-2021. UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Bá Thước thực hiện công tác quản lý dự án tại địa bàn theo quy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đúng mục tiêu, mục đích và các nội dung dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan; chỉ đạo các trường thuộc địa điểm thực hiện dự án tạo điều kiện thuận lợi để Tổ chức Hue Help triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định. BĐT

