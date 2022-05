Tích cực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân

Tính đến ngày 23-5, lực lượng Công an Thanh Hóa đã thu nhận hơn 135.000 hồ sơ cấp định danh điện tử cho công dân. Hiện Công an các đơn vị, địa phương đang tích cực thu nhận hồ sơ để cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư; đảm bảo dữ liệu được cập nhật “đúng, đủ, sạch, sống".

Công an xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Thời gian gần đây, Công an các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cũng như cấp, xác nhận tài khoản định danh điện tử cho các học sinh sinh năm 2004, 2007, nhằm phục vụ cho các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông.

Em Vũ Quỳnh Hương ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương cho biết: Cháu đến trụ sở Công an xã Quảng Hải để làm căn cước công dân, được các chú Công an cung cấp mã định danh điện tử. Quá trình làm rất nhanh gọn, thuận tiện.

Bên cạnh việc cấp định danh điện tử cho học sinh, lực lượng công an cũng bố trí cán bộ, phương tiện để thực hiện đổi, cấp mới căn cước công dân đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch và tiến độ.

Thượng tá Lê Bá Chân, Phó Trưởng Công an huyện Thọ Xuân cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Thọ Xuân đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, Nhân dân; tổ chức quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ, để mỗi cán bộ chiến sĩ nắm vững được các nội dung của Đề án 06, mục tiêu cải cách hành chính và nhiệm vụ trong cấp định danh điện tử đối với cá nhân; giải thích cho công dân hiểu ý nghĩa, tiện ích của tài khoản định danh điện tử.

Trung tá Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết thêm: Chúng tôi đang tập trung cấp mã số định danh điện tử cho các nhóm liên quan đến đối tượng an sinh xã hội, người được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Cùng với đó là triển khai cấp cho các nhóm đối tượng khác theo lộ trình kế hoạch đề ra; sẵn sàng để kết nối dữ liệu dân cư với dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu quốc gia khác. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, những tiện ích của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử; chỉ đạo Công an các địa phương hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử dễ dàng, thuận tiện.

Thái Thanh